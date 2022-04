Caio Ribeiro se une a uma seleção de estrelas do esporte para promover uma grande integração familiar por meio do esporte

CARAS Digital Publicado em 11/04/2022, às 19h11

O ano de 2022 começou muito bem para Caio Ribeiro (46). O jogador de futebol, ao lado da agência Turn On The Light, de seus amigos Tico Sahyon e Antonio El Khouri, promoveu a 16ª edição do Caioba Soccer Camp, um evento que tem o propósito de promover a integração familiar por meio do esporte e do futebol.

O comentarista da TV Globo se une também com muitas estrelas do esporte, montando equipes que recebem mais de 300 crianças entre 5 e 14 anos, para viver grandes experiências. Só em abril, serão duas edições.

Em edições passadas nomes como Kaká (39), Denílson (44), Zico (69) e Cafu (51) já estiveram presentes. Em 2022, já estão confirmados Michel Bastos (38), Fernando Prass (43), Lugano (41), Danilo (30), Felipe Massa (40) e, participando mais uma vez, Denílson.

Entre as ações do evento estão o treinamento das crianças com os atros do futebol, jogo dos pais e das mães e até um campeonato oficial, um dos momentos mais esperados da ativação.

Confira alguns cliques de edições passadas do evento Caioba Soccer Camp:

Caio Ribeiro promove 16ª edição do Caioba Soccer Camp. Crédito: Divulgação

Caio Ribeiro promove 16ª edição do Caioba Soccer Camp. Crédito: Divulgação

Caio Ribeiro promove 16ª edição do Caioba Soccer Camp. Crédito: Divulgação

Caio Ribeiro promove 16ª edição do Caioba Soccer Camp. Crédito: Divulgação