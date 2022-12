Brasil e Coreia do Sul: disputa acirrada?

A Seleção Brasileira e a Seleção Sul-Coreana se prepararam para o jogo desta sengunda-feira

Nesta segunda-feira, 5, o Brasil enfrentará a Coreia do Sul nos jogos da Copa Do Mundo, às 16 horas, pelas oitavas de final. O jogo acontecerá no estádio 974, em Doha, no Catar. A Seleção Brasileira está na primeira posição do grupo G, contando com seis pontos nos últimos três jogos. Após a derrota do Brasil para os Camarões, na última sexta-feira, 2, Tite reescalou e pôde contar com os craques Neymar e Danilo novamente, ambos se recuperaram das lesões sofridas no jogo de estreia. Enquanto os dois melhoravam, Alex Telles e Gabriel Jesus foram cortados após uma lesão e problemas nos joelhos.

Tite disse na véspera deste jogo que se sente preparado para a disputa:

"Estou em paz em função de saber que estamos preparados para a sequência. Quem ficou fora está mais descansado para o jogo. Quem jogou e jogou bem está mais confiante. Quem jogou e não jogou bem, vai ter a oportunidade, melhorar e preparar".

Já Alex Sandro, que teve uma lesão no músculo do quadril esquerdo, ainda não se recuperou e ficará fora do jogo novamente. Dadas essas condições e sem Telles na lateral esquerda, imagina-se que o treinador Tite irá improvisar nesse espaço e encaixar Danilo na função - que ele já experienciou.

Coreia do Sul

Esta é a terceira vez do país nas oitavas de finais em toda sua história. A última vez foi na Copa do mundo desde 2010. O que eles buscam é superarem os jogadores de 2002, quando os sul-coreanos e os japoneses foram semifinalistas. O técnico do time, Paulo Bento, surpreendeu após o time fazer 2 a 0 contra Gana, e na derrota de Portugal.

No time, o zagueiro Min-Jae Kim se lesionou da estreia e acabou ficando de fora do jogo conta Portugal, mas participou de uma sessão de treinamento antes das oitavas de final. Enquanto o meia Hee-Chan Hwang não participou dos dois primeiros jogos, mas no segundo tempo do terceiro jogo marcou um gol que decidiu o placar do jogo. Agora o craque voltou com sua posição de tituar, e está se preparando junto aos outros jogadores para o jogo contra o Brasil.