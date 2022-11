Belle Silva revela perrengue em estádio antes do jogo do Brasil na Copa do Mundo do Catar

Esposa de Thiago Silva, Belle Silva se revolta com falta de informação no estádio do segundo jogo do Brasil no Catar

A influenciadora digital Belle Silva, que é a esposa do jogador de futebol Thiago Silva, surpreendeu os fãs que enfrentou um perrengue ao ir ao estádio para assistir ao segundo jogo da seleção brasileira na Copa do Mundo do Catar. Ela contou que enfrentou a falta de informação dos funcionários do local e foi para o lugar errado, tendo que andar o dobro do caminho até o seu lugar na arquibancada.

"Quando eu falo... Perrengue! Mais uma vez por falta de informação a gente olha... Lá fora, antes da gente fazer o controle dos bilhetes, a mulher falou, 'vai por esse lado que é mais perto'. A gente está com bastante dor, gente com problema no joelho... fizemos isso. Chegamos aqui, outros desinformados falaram que não é aqui, vamos ter que voltar tudo! Sinceramente! A gente está andando o estádio inteiro. Que absurdo", afirmou ela.

E completou: "Eu jamais pensei que falta de informação seria um dos problemas aqui. Pensei em todos os problemas, mesmo nesse. É impressionante".

Belle Silva teve a bandeira confiscada

No primeiro jogo do Brasil na Copa do Mundo do Catar, Belle Silva teve a bandeira confiscada pela organização do estádio. Segundo ela, o acessório foi confiscado pelos seguranças por ser fora do tamanho padrão permitido, e deixado em um armário para ela retirar no fim da partida. Porém, quando ela retornou para buscar, não havia nenhum funcionário que pudesse pegar para ela.

"As pessoas estão preocupadas com cerveja fora do estádio, que não tem, eu preocupada só com informação. Não deixaram a gente entrar com a nossa bandeira, que era grande. Deram o papel do locker pra gente, fomos buscar, e está tudo fechado. Já fomos em dois lugares e não deixam a gente passar", desabafou ela.

Insatisfeita com o imprevisto, a mulher de Thiaguinho foi embora sem resgatar a bandeira. "Resumindo, deixamos aí. Palhaçada essa organização. Está assim desde que nós chegamos, e olha que é só o primeiro jogo. Mas foi só um desabafo, não estou estressada, não. Ganhamos!", disse ela.