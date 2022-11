Esposa de Thiago Silva tem bandeira do Brasil confiscada no Catar: "Não deixaram!"

Belle Silva teve a bandeira confiscada na entrada do estádio na estreia da Seleção na Copa do Mundo

Nesta quinta-feira, 24, Belle Silva (35), a esposa do Jogador Thiaguinho (39) da seleção Brasileira, teve sua bandeira do Brasil confiscada na entrada do estádio Lusail, no Catar. Belle relatou a experiência que vivenciou em seus stories no Instagram.

Segundo ela, o acessório foi confiscado pelos seguranças por ser fora do tamanho padrão permitido, e deixado em um armário para ela retirar no fim da partida. Porém, quando ela retornou para buscar, não havia nenhum funcionário que pudesse pegar para ela.

"As pessoas estão preocupadas com cerveja fora do estádio, que não tem, eu preocupada só com informação. Não deixaram a gente entrar com a nossa bandeira, que era grande. Deram o papel do locker pra gente, fomos buscar, e está tudo fechado. Já fomos em dois lugares e não deixam a gente passar", desabafou ela.

Insatisfeita com o imprevisto, a mulher de Thiaguinho foi embora sem resgatar a bandeira. "Resumindo, deixamos aí. Palhaçada essa organização. Está assim desde que nós chegamos, e olha que é só o primeiro jogo. Mas foi só um desabafo, não estou estressada, não. Ganhamos!", disse ela.

VEJA O RELATO DE BELLE SILVA NA ÍNTEGRA:

Foto: Reprodução / Instagram