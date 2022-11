Thiago Silva, capitão da Seleção Brasileira, mostra caneleiras com rostos dos filhos para estreia na Copa do Mundo

Thiago Silva é pai de dois meninos, Isago e Iago, e colocou os rostos dos filhos em detalhe do seu uniforme para o primeiro jogo na Copa do Mundo

O capitão da Seleção Brasileira, Thiago Silva (38), mostrou um pouco do seu espaço no vestiário do primeiro jogo da equipe na Copa do Mundo do Catar. A partida contra a Sérvia acontece às 16h nesta quinta-feira, 24, contra a Sérvia.

Nas imagens, pode-se ver que o jogador veterano estampou suas caneleiras com os rostos dos seus filhos, Isago e Iago, para acompanhar ele na estreia do Brasil. Eles são frutos de seu relacionamento com Belle Silva.

“Que Deus nos abençoe”, escreveu ele na legenda da publicação que fez em seu perfil oficial no Instagram, mostrando os acessórios de segurança que irá usar para o primeiro jogo da Copa do Mundo de 2022 pelo Brasil.

Thiago Silva mostra seu espaço no vestiário - Créditos: Reprodução / Instagram

Thiago Silva faz reflexão sobre estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo no Catar

Nesta quarta-feira, 23, o capitão publicou em suas redes sociais uma reflexão para esse dia tão especial de sua vida. “‘Se uma pessoa não tem sonhos, não tem razão de viver. Sonhar é necessário, mesmo quando o sonho vai além da realidade. Para mim, sonhar é um dos princípios da vida’ (Ayrton Senna)”, escreveu o jogador, na legenda da publicação que fez em seu perfil oficial no Instagram. Além de fazer a legenda em versão inglês, principalmente por ser defensor do Chelsea, time da Inglaterra.