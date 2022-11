Thiago Silva faz reflexão sobre estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo no Catar

Zagueiro Thiago Silva é o único jogador confirmado pelo técnico Tite para a estreia no Mundial, sendo capitão da equipe

O zagueiro da Seleção Brasileira Thiago Silva (38) decidiu usar suas redes sociais para fazer uma reflexão sobre a estreia do Brasil na Copa do Mundo no Catar. Nesta quarta-feira, 23, ele fez uma publicação usando a camisa da seleção que será capitão, às vésperas do primeiro jogo.

“‘Se uma pessoa não tem sonhos, não tem razão de viver. Sonhar é necessário, mesmo quando o sonho vai além da realidade. Para mim, sonhar é um dos princípios da vida’ (Ayrton Senna)”, escreveu o jogador, na legenda da publicação que fez em seu perfil oficial no Instagram. Além de fazer a legenda em versão inglês, principalmente por ser defensor do Chelsea, time da Inglaterra.

Nos comentários, amigos, jogadores e fãs fizeram questão de compactuar com o sonho do Hexa do jogador. “Sonho todo dia com o caneco! Vamo”, escreveu o atacante Neymar Jr. “Boa sorte, capitão! Um país com vocês!”, exaltou outro. “Todos estamos sonhando com você, querido”, exclamou um fã.

Veja a publicação de Thiago Silva fazendo reflexão sobre a possibilidade de ser Hexacampeão com a Seleção Brasil:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Thiago Silva (@thiagosilva)



Esposa de Alex Telles usa mala caríssima para ir ao Catar

Vitoria Telles, influenciadora esposa do jogador de futebol Alex Telles, decidiu ostentar para ir para o Catar acompanhar seu amado, que está defendendo a Seleção Brasileira na Copa do Mundo. Em um stories, a grávida mostrou uma mala da Louis Vuitton, avaliada em mais de R$17 mil.

“Já estou aqui no aeroporto e confesso que a ansiedade está grande... Primeiro de ver o Alex viver tudo isso, depois de participar de uma Copa do Mundo em um país do Oriente Médio, que eu nunca fui. Então estou aqui esperando e quero mostrar tudo para vocês”, disse ela.