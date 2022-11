Esposa de Alex Telles usa mala caríssima para ir ao Catar

Esposa do jogador da seleção Alex Telles, Vitoria Telles mostra sua mala de grife antes de embarcar para acompanhar a Copa do Mundo do Catar

A influencer Vitoria Telles, que é a esposa do jogador de futebol Alex Telles, caprichou na escolha de sua mala para viajar para acompanhar a Copa do Mundo do Catar. No início desta semana, ela embarcou para ficar perto do maridão, que é atleta da seleção brasileira de futebol, e exibiu a sua mala de grife.

Nos stories do Instagram, Vitoria mostrou que tem uma mala de bordo da grife Louis Vuitton, que é avaliada em mais de R$ 17 mil. Grávida, ela posou com a sua mala em uma selfie no espelho para mostrar o seu look de aeroporto.

“Já estou aqui no aeroporto e confesso que a ansiedade está grande... Primeiro de ver o Alex viver tudo isso, depois de participar de uma Copa do Mundo em um país do Oriente Médio, que eu nunca fui. Então estou aqui esperando e quero mostrar tudo para vocês”, disse ela.

Vale lembrar que o primeiro jogo da seleção brasileira na Copa do Mundo será na quinta-feira, 24, contra a Sérvia.