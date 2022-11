Atacante da Seleção Brasileira compra briga na internet para defender Neymar Jr.

Raphinha, atacante da Seleção Brasileira, se irrita após críticas à Neymar Jr. depois de lesão durante jogo contra a Sérvia

O atacante da Seleção Brasileira Raphinha (25) decidiu comprar briga na internet para defender seu amigo, o camisa 10 da equipe, Neymar Jr. Nesta sexta-feira, 25, foi dada a notícia de que o craque do Brasil está fora da fase de grupos da Copa do Mundo por conta de sua lesão durante a partida contra a Sérvia.

Muito criticado por ter se machucado durante o jogo de estreia, sem gols e sem participações efetivas na partida, que acabou em 2 x 0 para a Seleção Brasileira, com dois gols de Richarlison, com um sendo uma pintura.

Alguns torcedores na internet começaram a julgar o atacante, e até mesmo comemorar que ele havia se machucado. “Toda Copa é isso. Para fazer dancinha no tiktok está sempre bem”, comentou um. “Neymar chorando para roubar a cena para ele, não pode ver outra pessoa brilhando”, disse outro.

Entretanto, o ponta Raphinha não ficou calado, e foi prontamente defender o companheiro de equipe. Nos Stories de seu perfil oficial no Instagram, ele repostou uma publicação feita por uma página da mesma rede social.

"Torcedores da Argentina tratam Messi como um Deus. Torcedores de Portugal tratam Cristiano Ronaldo como Rei. Torcedores brasileiros torcem para Neymar quebrar a perna. Como é triste. O maior erro da carreira de Neymar é nascer brasileiro, esse país não merece seu talento e seu futebol", dizia a legenda.

Raphinha sai em defesa de Neymar - Créditos: Reprodução / Instagram

Médico da seleção brasileira fala sobre Neymar Jr e Danilo

Nesta sexta-feira, 25, o médico Rodrigo Lasmar contou sobre a avaliação do caso dos atletas Neymar Jr e Danilo. "Os exames mostraram uma lesão ligamentar lateral no tornozelo direito do Neymar, junto com um pequeno edema ósseo. E uma lesão ligamentar medial no tornozelo esquerdo do Danilo. Os jogadores continuam em tratamento. É muito importante termos muita calma e tranquilidade. Essa avaliação será diária para que nós tenhamos informações e tomarmos as melhores decisões a partir disso", disse ele. E completou: "Já podemos adiantar que não teremos os dois jogadores para o próximo jogo, mas eles permanecem em tratamento com nosso objetivo de tentar recuperar a tempo para essa competição".