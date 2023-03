Após se despedir das narrações na Globo, Galvão Bueno vai narrar futebol na internet

Ao lado de convidados especiais, o apresentador Galvão Bueno voltará a narrar uma partida de futebol

Ele está de volta! Alguns meses após se despedir das narrações esportivas na TV Globo, Galvão Bueno (72) vai voltar a narrar, só que dessa vez, em uma plataforma diferente.

Neste sábado, 25, o narrador vai comandar em seu novo canal no YouTube, o jogo da Seleção Brasileira contra o Marrocos, a partir das 18h. E ele não estará sozinho, a transmissão contará com convidados especiais e algumas novidades.

Galvão estará ao lado de Casagrande, o casal Sandro Meira Ricci e Fernanda Colombo, Zico, o eterno Galinho de Quintino, o comunicador digital e Youtuber Felipe Neto, a atriz e criadora de conteúdo Valen Bandeira, o influenciador esportivo Daniel Braune, Cristiane, a camisa 11 da Seleção Brasileira Feminina e a maior artilheira dos Jogos Olímpicos, e muito mais.

O Canal GB foi lançado na última sexta-feira, 17, e já conta com mais de 100 mil seguidores. Para marcar a nova fase, o apresentador promete conteúdos muito além do mundo do futebol.

Galvão alcança marca importante na carreira

Durante a Copa do Mundo do Catar, Galvão alcançou uma marca importante. O jogo entre Brasil contra a Suíça foi o 50º jogo que ele Galvão narrou de forma oficial da Seleção Brasileira.

"O Galvão completa hoje 50 jogos narrados da Seleção em Copas do Mundo! Parabéns por mais essa marca incrível em uma das carreiras mais lindas do esporte brasileiro! Um abraço de toda a equipe Galvão Bueno!", escreveram na legenda do vídeo que mostra momentos marcantes da história profissional do famoso.

