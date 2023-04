Ana Maria não segura emoção ao assistir jogo do Palmeiras no estádio

Apresentadora Ana Maria Braga assistiu clássico de Palmeiras e Corinthians e relembrou o pai

A apresentadora Ana Maria Braga viveu uma experiência diferente ao assistir o clássico entre Palmeiras e Corinthians em um camarote na arena Allianz Parque. Ela se emocionou e gravou um vídeo do momento para os seguidores.

Esperando o jogo começar e visivelmente emocionada, a loira exaltou o momento: "Ver o Palmeiras jogar já é o máximo, agora um clássico como esse, em um lugar privilegiado. Olha como tá esse estádio, tá lotado. Quando entrei aqui, parecia que meu coração ia explodir. Não dá para explicar o que que é".

"Eu lembro do meu pai, do Palestra Itália. A gente vê pela televisão, é um negócio legal, mas quando você entra e bate o coração desse jeito... Eu não resisti, eu queria dividir com vocês. É muito bom, se eu conseguir parar de chorar vai ser o máximo. É um presente para a alma", disse a apresentadora com os olhos marejados.

Na legenda, ela ressaltou novamente a alegria de ter ido ao jogo. "Vocês não imaginam a minha emoção. Que presente para a alma", escreveu.

Nos stories, ela cantou o hino do time a ainda apareceu entrevistando Fred Bruno, que estava no mesmo camarote. Ela perguntou o que ele esperava do Palmeiras analisando o primeiro tempo e o ex-BBB elogiou a performance do time nos primeiros 45 minutos.

A presença da torcedora ilustre deu sorte para o verdão, que saiu na frente com dois gols a um do timão.

Veja: