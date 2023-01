Após assumir namoro, Bárbara Borges mostra noite romântica com Iran Malfitano

Vencedora de A Fazenda 14, Bárbara Borges aproveitou uma noite especial ao lado de seu namorado, o ator Iran Malfitano

Bárbara Borges (43) e Iran Malfitano (41) tiveram uma noite romântica em um hotel em frente à Praia da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, durante o primeiro fim de semana do ano. A atriz e ex-paquita compartilhou registros da noite pra lá de especial, com direito a piscina, roupão e flores, ao lado do namorado. "Um brinde ao amor com muitas flores", escreveu ela na legenda de seu post no Instagram.

Bárbara e Iran, se conheceram nas gravações de Malhação e são amigos há mais de 20 anos. O casal decidiu assumir o relacionamento publicamente no réveillon, Iran passou a virada do ano na casa da amada, em Copacabana, na Zona Sul do Rio, onde postaram um vídeo aos beijos, assumindo publicamente o namoro, para a alegria dos fãs.

O casal participou junto da última edição do reality da Record, A Fazenda, no qual a ex-paquita saiu como a grande campeã e Iran saiu em terceiro lugar. Apesar de terem participado juntos do reality, o casal decidiu viver o romance só após o confinamento.

Nos comentários da publicação, os fãs foram à loucura. "Vocês são lindos", disse um seguidor. "Perfeitos", comentou outra. Já uma terceira comentou: "Maravilhosos".

DESTINO?

Nesta quinta-feira (05), a vencedora de A Fazenda 14, postou uma foto junto com Iran de duas décadas atrás e encantou seus seguidores "#tbt direto do túnel do tempo!! Mais de 20 anos se passaram e quem diria que eu e @iran_malfitano nos reencontraríamos na @afazendarecord e viveríamos uma conexão tão forte, uma amizade tão linda e ficaríamos juntos completamente apaixonados. A vida é surpreendente", escreveu a atriz.

Nos comentários, o ex-fazendeiro não deixou de se declarar: "Completamente apaixonado", escreveu Iran. Os dois eram os grandes protagonistas da Malhação de 2002 e 2003 na Globo.