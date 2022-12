Sophie Charlotte mostra decoração de árvore de Natal ao lado do filho e enteados: ''É mais forte que eu!''

Em clima de Natal, atriz Sophie Charlotte posta vídeo montando árvore com ajuda do filho com Daniel de Oliveira e dos enteados

A atriz Sophie Charlotte (33) mostrou nas redes sociais no domingo, 04, que a família já está nos preparativos para o Natal!

No clima das festas de fim de ano, a artista, que está dando um show de atuação como a personagem Maíra da primeira novela original do Globoplay, Todas As Flores, compartilhou um vídeo em seu perfil no Instagram em que aparece montando a árvore de Natal em sua casa.

Nas imagens, Sophie aparece ao lado do filho Otto (6), com Daniel de Oliveira (45), e os seus enteados, Raul (14) e Moisés (12), frutos do relacionamento de Daniel com a atriz Vanessa Giácomo (39), e confessou que ama a época.

"EU AMO NATAL!!!!! Amo mesmo! Me julguem… É mais forte que eu!", disse Sophie Charlotte ao legendar a postagem.

Confira a árvore de Natal da família de Sophie Charlotte:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sophie Charlotte (@sophiecharlotte1)

Regina Casé mostra encontro com elenco de 'Todas As Flores'

Recentemente, Regina Casé (68) usou as redes sociais para compartilhar o encontro especial com parte do elenco de Todas As Flores! Comemorando o sucesso da novela escrita por João Emanuel Carneiro, a artista surgiu ao lado de Fabio Assunção (51), Humberto Carrão (31), Sophie Charlotte, Letícia Colin (32) em fotos cheias de amor publicadas em seu feed no Instagram e aproveitaram para trocar declarações ressaltando o talento e amizade que construíram.

“A gente vive JUNTO, a gente se dá BEM, não desejamos MAL a QUASE ninguém…” Que elenco maravilhoso! Unido, cúmplice, generoso, dedicado, aplicado, estudioso, que pensa o tempo todo no TODO!!! Sempre um cuidando do outro, apaixonados querendo fazer bonito mesmo nos dias mais duros de muito trabalho! O gnocchi desse mês lá em casa virou agradecimento e celebração desse sucesso incrível na nossa novela #todasasflores", iniciou ela.

