Zilu e Zezé Di Camargo celebram aniversário do filho caçula, Igor

Nas redes sociais, Zilu e Zezé Di Camargo prestaram homenagens para Igor Camargo, que completou 30 anos neste sábado (27)

Igor Camargo, o filho caçula de Zilu e Zezé Di Camargo, completou 30 anos de vida neste sábado, 27, e ganhou uma homenagem especial dos pais nas redes sociais.

Zilu foi a primeira a homenagear o herdeiro. Ela postou uma foto com o aniversariante e não poupou elogios a ele. "Filho hoje é seu aniversário, mas o presente é meu. Sabe por quê? Porque você é um filho que todas as mães queriam ter", começou a famosa.

A empresária seguiu citando as qualidades do rapaz. "Igor, você é sábio! Inteligente! Culto! Simples e de um caráter invejável! Filho, Parabéns! Felicidades e muitos anos de vida! Aproveita seu dia e todos os dias com muita alegria, saúde e paz. Te amo incondicionalmente!", declarou ela.

Nos comentários, Igor agradeceu as palavras de carinho. "Obrigado, mãe! Te amo", escreveu ele, acrescentando um emoji de coração.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Zilu Godoi (@zilucamargooficial)

Zezé Di Camargo também homenageou Igor nas redes sociais. O cantor postou uma foto do caçula e falou sobre o amor que tem por ele. "Filho parece que nunca cresce pra gente. A impressão é que eles continuam ainda aquele bebê que carregamos no colo e cuidamos."

"Hoje é seu dia, filho!!! Parabéns, que Deus abençoe cada passo da sua vida, te dando saúde, alegria e que vc alcance tudo q almejar na vida. Te amo e te desejo o que a vida possa dar de melhor. Feliz aniversário, meu filho!!!!", falou o sertanejo.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Zezé Di Camargo (@zezedicamargo)

Entenda briga entre Zezé Di Camargo e o filho caçula

Zezé Di Camargo se tornou assunto ao demitir seu filho caçula Igor Camargo, após uma confusão envolvendo Graciele Lacerda e sua nora, Amabylle Eiroa. Entenda a seguir a confusão que se iniciou em outubro e já se estende há semanas.

Tudo começou quando Amabylle, esposa do filho caçula de Zezé di Camargo, usou seu perfil no Instagram para compartilhar uma carta aberta afirmando que estava recebendo ataques através de uma conta falsa, que teria sido criada por Graciele —o que foi confirmado pelo portal LeoDias.

"A descoberta do perfil fake; tentativa frustrada de resolver internamente; inversão dos fatos; negação da culpa, dando sua palavra", começou ela. "Meu afastamento das redes sociais para buscar a única verdade; manipulações; caos familiar; desgaste e estresse emocional sem precedentes."Saiba mais!