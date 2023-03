Zé Felipe posta fotos e se declara para as mulheres de sua vida: ''Sou puro orgulho''

Comemorando o Dia Internacional das Mulheres, cantor Zé Felipe faz agradecimento às mulheres de sua família e às responsáveis pelos cuidados de sua casa

O cantor Zé Felipe (24), filho de Leonardo (59), encheu seu feed de amor ao comemorar o Dia Internacional das Mulheres nesta quarta-feira, 08!

Nas redes sociais, o famoso compartilhou uma sequência de registros das mulheres de sua vida, a mulher, Virginia Fonseca (23), as duas filhas, Maria Alice, de um ano e 10 meses, e Maria Flor, de quatro meses, a mãe, Poliana Rocha (45), a sogra, Margareth Serrão, e a avó.

O artista também mencionou suas irmãs e as responsáveis pelos cuidados das herdeiras e de sua casa no texto carinhoso em homenagem às mulheres.

"Eu e vocês, Mulheres! Obrigado por tudo o que são e representam para mim. Esposa, filhas, mãe, irmãs, as da minha família, as da minha equipe, minhas fãs, as que me ajudam em casa... sou eternamente grato por ser rodeado por vocês", iniciou escrevendo.

"Meu presente de todos os dias. Exemplos de força, coragem, determinação, garra. Sou puro orgulho, admiração e gratidão. Amo vocês mais que tudo! Feliz Dia Da Mulher", disse ainda Zé Felipe na legenda.

Confira a declaração de Zé Felipe para as mulheres da sua vida:

Virginia Fonseca surpreende ao revelar planos de casamento

A influenciadora Virginia Fonseca anunciou recentemente durante uma entrevista para o Gshow, o desejo de se casar na igreja com véu e grinalda. Entretanto, em meio a uma fatalidade na família da artista, Virginia decidiu por adiar o casamento com Zé Felipe. É que em 2021, após a morte do pai, a empresária acabou abrindo mão de seu grande sonho: entrar na igreja de braço dado com o patriarca no dia do seu casamento.

Porém, em fevereiro deste ano, com o batizado das filhas, a loira voltou a sonhar e reacendeu novamente em seu coração o desejo de realizar a cerimônia de casamento com tudo o que tem direito.

“Depois do batizado das meninas, me reacendeu a chama do casamento, da igreja e, se Deus quiser, o casamento está nos nossos planos, sim. E será em breve!”, revelou Virginia. “Vai ser um festão para chamar a família toda! Tem que ser festão! Porque a família é grande dos dois lados. Queremos uma festa que dure pelo menos dois dias", completou.

