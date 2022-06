Wanessa Camargo manda recado especial para a mãe, Zilu

Wanessa Camargo comemora o aniversário da mãe, Zilu Godoi, com mensagem: 'Uma das pessoas mais importantes da minha vida'

09/06/2022

A cantora Wanessa Camargo (39) fez uma homenagem encantadora para sua mãe, a socialite Zilu Godoi (64), que fez aniversário nesta quinta-feira, 9. Para celebrar a data especial, a artista relembrou uma foto ao lado da mãe e fez seus desejos de parabéns.

“Dia de comemorar o dia de uma das pessoas mais importantes da minha vida! Feliz aniversário, mãezinha! Que Deus te abençoe sempre com muita saúde, paz e amor. Te amo muito! Feliz aniversário”, disse ela nos stories do Instagram.

Mais cedo, Camilla Camargo (36) também falou sobre o aniversário da mãe, Zilu Godoi.“Parabéns, Zilu Godoi! Te amar é pouco. Você é minha referência, meu porto seguro, meu colo, meu alicerce, minha musa, minha rainha e a que me inspira todos os dias. Obrigada por tanto, sempre. Sua vida é um presente, um privilégio, uma bênção de Deus. Brindo todos os dias pela sua existência e só peço a Deus pelo Seu sorriso. Te amo demais… Feliz aniversário”, disse ela.

Wanessa Camargo fala sobre a separação de Marcus Buaiz

Após 17 anos de relacionamento, Wanessa Camargo e Marcus Buaiz se separaram. Em conversa com a TV CARAS, a cantora falou sobre a nova fase em sua vida após o fim do casamento.

“A gente preferiu muito que a separação fosse falada por nós antes que começassem a falar coisas que não são devidas. Até a gente fazendo da forma mais respeitosa do mundo o povo fica falando. Então a gente tomou a decisão de tornar pública porque, obviamente, começa uma nova fase na vida dos meus filhos, na minha e na do Marcus. Então as pessoas iriam ver, não iriam entender e ficar falando um monte de besteira. E foi isso que a gente resolveu. Eu acho que a nossa verdade está dentro de casa. Eu tenho acima de mim e sei que o Marcus também é assim, acima dele, dois seres que são muito pequenos e que estão vivendo um momento que é muito mais desafiador para eles. Então duas crianças no meio desse processo são as nossas prioridades e sempre serão. E a nossa relação vai ser eterna por conta disso”, afirmou.

“É a minha vida particular, isso não vai acrescentar na vida de ninguém, a não ser virar fofoca. O que importa é que eu estou bem, é um desafio, está tudo certo. Eu e o Marcus temos uma relação de muito respeito, de muito carinho. Foi uma história que deu certo, foram 17 anos juntos, eu tenho muita gratidão,a gente construiu uma família linda e que é uma família para sempre e é isso que importa. A gente vai ter um novo ciclo, que é um desafio também, para todo mundo, é um lugar que a gente tem que tomar muito cuidado e se proteger mesmo e ficar com quem conhece a gente, com quem a gente ama”, completou.