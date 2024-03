Viviane Araujo organiza festão com muito samba para celebrar seus 49 anos

Viviane Araujo celebra seu aniversário de 49 anos com festão luxuoso e muito samba no bar de Zeca Pagodinho no Rio de Janeiro

Rainha do Carnaval, Viviane Araújo está celebrando seus 49 anos em grande estilo. Na madrugada da última terça-feira, 26, a atriz e dançarina organizou um festão luxuoso para comemorar a data especial. Em um cenário perfeito, ela reuniu amigos e familiares para uma noitada de muito samba no bar de Zeca Pagodinho, localizado no Rio de Janeiro.

Nas suas redes sociais, Viviane compartilhou detalhes da celebração de seu aniversário. A festa contou com uma decoração totalmente personalizada em tons de rosa e repleta de brilho. Painéis, plataformas, lembrancinhas e docinhos foram especialmente encomendados para seguir a temática da festa, com o nome da famosa gravado em cada item.

Além da decoração exuberante, Vivi também se destacou com uma produção super chamativa, do jeitinho tradicional da dançarina. Com os cabelos gigantes, uma maquiagem glow e um vestido brilhante cheio de recortes, a musa atraiu todos os holofotes e brilhou em seu grande dia. No Instagram, ela compartilhou fotos do look e arrancou suspiros dos seguidores.

Apesar dos cliques sozinha, Viviane também aproveitou para mostrar que esteve muito bem acompanhada durante todo o evento. A atriz contou com o apoio do marido, o empresário Guilherme Militão. No entanto, o herdeiro do casal, o pequeno Joaquim, não foi visto nas fotos e pode não ter participado por se tratar de um evento mais tarde voltado para adultos.

Além do marido, Vivi recebeu a presença de familiares e amigos ilustres, como Jojo Todynho, Carlinhos de Jesus, Giullia Buscacio e Luis Miranda. Todos não perderam a chance de se jogar no samba ao lado da dançarina. Vivi, mostrando seu samba no pé e rebolado inigualáveis, também se divertiu muito na pista. Confira as fotos do festão:

Viviane Araujo colocou botox no rosto:

A atriz Viviane Araujo surpreendeu seus seguidores ao mostrar como ficou o seu rosto após aplicar botox em algumas regiões. Em uma clínica de estética, a estrela apareceu com o rosto ainda inchado após a aplicação do produto. Ela decidiu retocar o procedimento pouco antes do Carnaval, para evitar as ruguinhas e suavizar as linhas de expressão.

Nos stories do Instagram, ela contou que quer uma aparência natural e não quis ficar com o rosto paralisado de botox para a folia. Vale lembrar que a musa explicou que começou sua preparação com a cirurgia plástica que fez no ano passado, quando trocou a prótese de silicone e fez uma lipoaspiração para remover a gordura ao redor da cicatriz da cesárea.