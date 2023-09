Viviane Araújo celebra aniversário do filho com linda retrospectiva: "Tão sonhado"

Joaquim, filho de Viviane Araújo, celebra 1 ano nesta quarta-feira, 6, e ganha uma retrospectiva da mãe na data especial; confira o vídeo!

Nesta quarta-feira, 6, a atriz Viviane Araújo está celebrando o primeiro aniversário de seu único filho, Joaquim. O pequeno é fruto do seu relacionamento com o empresário Guilherme Militão, com quem é casada há dois anos.

A musa do Carnaval lutou para ter o seu filho aos 47 anos, e contou até mesmo com doação de óvulos e inseminação artificial para ter o pequeno. Com a conquista, a mãezona comemorou um ano de vida do Joaquim com linda retrospectiva.

Em vídeo, ela relembrou o momento que descobriu a gravidez, a gestação, o chá revelação, além do nascimento da criança e de algumas memórias especiais de seu primeiro ano. Nas imagens, você acompanha o crescimento gradual de Joaquim, que encheu os seguidores de fofura.

Na legenda da publicação, Viviane fez uma linda homenagem para o neném. "Filho! Você foi tão sonhado, tão desejado, tão planejado, que a única coisa que eu desejo pra você nessa vida é que você seja muito, muito feliz! Papai e mamãe te amam infinitamente! Feliz 1 aninho!", escreveu a famosa.

Nos comentários, seus seguidores vibraram com os registros e celebraram o aniversário com a artista. "Amiga @araujovivianne, felicidades mais e mais para essa família belíssima", escreveu a atriz Suzy Rêgo."Tanto amor por esse príncipe. Que você siga crescendo em saúde, sabedoria e muitas bênçãos", disse fã.

"Sonhamos o Joaquim junto com você, e ele veio trazendo muitas alegrias!!", disse outro, emocionado. "Que coisa mais lindaaaaa", disparou mais um. "O amor da minha vida em segundos", disse o maridão, Guilherme Militão, sobre o vídeo.

Viviane Araújo quase desistiu da maternidade

Próxima de seus 50 anos, a atriz Viviane Araújo fez de tudo para tornar seu sonho realidade: ser mãe. No entanto, em agosto deste ano, ela admitiu que quase desistiu do processo da maternidade. Na época, ela lembrou do tratamento que fez para engravidar de seu filho e foi sincera com seus seguidores.

Segundo ela, os resultados do processo estavam lhe desanimando a continuar em frente. "Foram duas tentativas. A primeira, negativa. Quase não voltei para tentar a segunda: o negativo me desanimou, uns projetos iam sair... quase acreditei que não era o momento! Mas me pegaram pela mão no “vai ou vai!” Rsrs… E a gente foi!", contou que recebeu apoio dos profissionais para realizar seu desejo.

Joaquim foi resultado de uma inseminação artificial, realizada através da doação de óvulos para a famosa. O processo foi feita de forma anônima, e os espermatozoides usados foram de seu marido, Guilherme Militão, com quem Viviane, na época, estava casada há mais de nove meses.