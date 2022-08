Viúva de Kobe Bryant presta homenagem no dia em que o ex-jogador faria 44 anos

Nas redes sociais, Vanessa Bryant se declarou para Kobe Bryant, que faleceu em janeiro de 2020 após sofrer um acidente aéreo

Vanessa Bryant usou as redes sociais para prestar uma homenagem para Kobe Bryant (1978 - 2020). Nesta terça-feira, 23, ele faria 44 anos se estivesse vivo, e a viúva do ex-jogador de basquete fez questão de comemorar a data.

Em seu perfil no Instagram, Vanessa compartilhou uma foto em que aparece abraçada com o amado e falou sobre a falta que sente dele. "Feliz aniversário, baby! Eu te amo e sinto muito a sua falta! #44", escreveu ela na legenda da publicação.

Kobe faleceu no dia 26 de janeiro de 2020 após sofrer um acidente de helicóptero na cidade de Calabasas, na Califórnia. Além do ex-jogador de basquete, outras oito pessoas faleceram no acidente - entre elas Gianna, que tinha apenas 13 anos.

"É com tristeza que nós descobrimos a morte de Kobe Bryant e outras quatro pessoas em um acidente de helicóptero em Calabasas [arredores de Los Angeles]. A aeronave caiu em um campo remoto perto de Las Virgenes por volta das 10h desta manhã. Ninguém no chão se feriu. A FAA e a NTSB estão investigando", dizia uma nota oficial divulgada pelo município.

Vanessa e Bryant, vale dizer, se casaram em 18 de abril de 2001, e além de Gianna, eles também são pais de Natalia, Bianka e Capri.

