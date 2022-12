Ticiane Pinheiro faz homenagem para a sogra, que faleceu em outubro

Ticiane Pinheiro emociona ao mostrar detalhe especial da árvore de Natal em homenagem para a sogra, Edna Tralli, mãe de Cesar Tralli

A apresentadora Ticiane Pinheiro pensou em todos os detalhes na hora de montar a árvore de Natal de sua família. Na véspera de Natal, ela mostrou que fez uma homenagem para a sogra, Edna Tralli, mãe do seu marido, o jornalista Cesar Tralli . Edna faleceu em um acidente de avião em outubro deste ano.

Com a chegada do Natal, Pinheiro decidiu colocar uma foto da sogra na árvore da família. “Vovó Edna na nossa árvore”, disse ela ao mostrar o enfeite personalizado. Na foto, Edna apareceu com a neta Manuella, de 3 anos.

Ticiane Pinheiro relembra momentos com a sogra

Após a notícia da morte de Edna Tralli, Ticiane Pinheiro escreveu um texto emocionante ao falar sobre os momentos que viveram juntas. "Sogrinha, como você foi embora assim, sem se despedir? No domingo de eleições, eu precisei de você e como sempre, você estava aqui, me ajudando a cuidar da Manu. Em todas as apresentações da escola dela, você estava quando eu não conseguia estar presente… Eu sabia que sempre poderia contar com você! Vc era minha amiga , a minha sogrinha Querida!”, começou.

“Para muitas pessoas, a palavra sogra arrepia, tem um tom pejorativo até, mas para mim a palavra sogra significa AMOR, pois é isso que vc sempre representou para mim! Você me ensinou inúmeras coisas nesses 8 anos em que nos conhecemos. Me lembro de você dizendo que me via na TV e achava que seu filho tinha que se casar comigo... como pode uma sogra escolher uma nora? E com sua fé, você conseguiu unir esse casal, talvez inimaginável para muitos, mas certeiro para você”, continuou.

“Você fez toda minha família se apaixonar por vc: meus pais disseram que vc é a melhor companhia de viagem da vida. E agora sogrinha? Como ficaremos longe de você? Sem a sua benção antes de viajarmos, sem a sua fé que contagiava a todos, sem o seu perfume que impregnava na roupa, sem o seu abraço de urso e sem os seus conselhos e suas palavras sábias sempre que precisávamos? Me ajude, Deus! Me ajude, sogrinha a dar força para seus filhos e nossa família, a ser forte como você sempre foi para enfrentar tudo e todos! Hoje eu choro de saudades, mas feliz por você estar indo encontrar a sua filha que sempre precisou de você! Vá em paz sogrinha, mas não suma não... continue ai do céu rezando, nos guiando e nos direcionando para o caminho certo.Te amarei eternamente. Obrigada por tudo, sempre!”, concluiu.