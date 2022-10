Ticiane Pinheiro relembra momentos com mãe de Cesar Tralli, que morreu no final de semana

Sogra de Ticiane Pinheiro, Edna Tralli, recebe homenagens de nora e família após falecimento

CARAS Digital Publicado em 10/10/2022, às 20h29 - Atualizado às 21h25

Neste domingo, 9, Ticiane Pinheiro (46) noticiou em suas redes sociais que sua sogra, Edna Tralli, mãe do jornalista Cesar Tralli (51), faleceu neste final de semana, através de seus stories. A apresentadora aproveitou o dia para prestar homenagens, além de republicar as fotos que a família vem compartilhando com belas mensagens.

Em seu Instagram, Ticiane escreveu um belo texto de despedida para a sogra. “Sogrinha, como você foi embora assim, sem se despedir? No domingo de eleições, eu precisei de você e como sempre, você estava aqui, me ajudando a cuidar da Manu. Em todas as apresentações da escola dela, você estava quando eu não conseguia estar presente… Eu sabia que sempre poderia contar com você! Vc era minha amiga , a minha sogrinha Querida!”, começou.

“Para muitas pessoas, a palavra sogra arrepia, tem um tom pejorativo até, mas para mim a palavra sogra significa AMOR, pois é isso que vc sempre representou para mim! Você me ensinou inúmeras coisas nesses 8 anos em que nos conhecemos. Me lembro de você dizendo que me via na TV e achava que seu filho tinha que se casar comigo... como pode uma sogra escolher uma nora? E com sua fé, você conseguiu unir esse casal, talvez inimaginável para muitos, mas certeiro para você”, continuou.

“Você fez toda minha família se apaixonar por vc: meus pais disseram que vc é a melhor companhia de viagem da vida. E agora sogrinha? Como ficaremos longe de você? Sem a sua benção antes de viajarmos, sem a sua fé que contagiava a todos, sem o seu perfume que impregnava na roupa, sem o seu abraço de urso e sem os seus conselhos e suas palavras sábias sempre que precisávamos? Me ajude, Deus! Me ajude, sogrinha a dar força para seus filhos e nossa família, a ser forte como você sempre foi para enfrentar tudo e todos! Hoje eu choro de saudades, mas feliz por você estar indo encontrar a sua filha que sempre precisou de você! Vá em paz sogrinha, mas não suma não... continue ai do céu rezando, nos guiando e nos direcionando para o caminho certo.Te amarei eternamente. Obrigada por tudo, sempre!”, concluiu.

Uma publicação compartilhada por Ticiane Pinheiro 🅰️+ (@ticipinheiro)

Além disso, em seus Stories do Instagram, Ticiane mostrou alguns momentos com a sogra. Em um vídeo publicado na rede social onde Edna aparece se divertindo com um pássaro ao lado de Rafaella Justus e sua neta, Manuella. “Saudades da minha sogrinha”, escreveu no vídeo.

Ticiane Pinheiro presta homenagem à Edna Tralli

Além disso, ela publicou duas fotos, uma ao lado da sogra, e outra da família reunida, na época que sua filha com Cesar Tralli havia nascido há pouco tempo, junto de sua mãe, Heloísa Pinheiro. “Te amo”, escreveu em uma das fotos.

Ticiane Pinheiro presta homenagem à Edna Tralli

No domingo, Ticiane escreveu em seus Stories: “Vá em paz, sogrinha. Já estou com saudades do seu abraço, do seu carinho, das nossas conversas, do seu amor. Te amarei para sempre. Que Deus te receba de braços abertos”, disse ela ao noticiar o falecimento de Edna Tralli.

Além dela, sua filha, Rafaella, também prestou homenagens à Edna. “Pensa numa mulher de coração gigante, que não arruma intriga, que é super amorosa e que é uma super vó! Essa era ela, Edna Tralli, a avó que a vida me deu. Tive um privilégio enorme de conviver com você e aprender tanto! Me despedir assim do nada foi muito difícil para mim, estou sentindo muito a sua falta já! Descanse em paz, minha fada madrinha. Te amo e sempre te amarei do fundo do meu coração, de onde que você esteja. Obrigada por tudo”, disse ela.

De acordo com o site Notícias da TV, que confirmou com a Polícia Civil de Paranapanema, interior de São Paulo, Edna Tralli faleceu após acidente de avião de pequeno porte, que bateu em uma represa. Ela e seu marido, Euclides Brosch, foram encontrados no local.