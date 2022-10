Tiago Abravanel ganha linda declaração de marido em seu aniversário

Fernando Poli faz bela dedicação para Tiago Abravanel um pouco mais de uma semana após casamento

CARAS Digital Publicado em 21/10/2022, às 22h29

Nesta sexta-feira, 21, o ator Tiago Abravanel (35) está completando mais um ano de vida, e seu marido Fernando Poli (37) decidiu fazer uma linda declaração para o amado em suas redes sociais. Recém-casados, o produtor não poupou palavras para descrever o amor de sua vida.

“Hoje é dia do urso mais lindo do mundo, do abraço mais gostoso, do meu parceiro da vida!!! Amor, que Deus te proteja sempre, que te ilumine, que seu brilho cresça cada vez mais, que nos contagie todos os dias com sua alegria, com sua sabedoria, com suas palavras sempre de apoio e carinho!!!”, começou na publicação feita em seu perfil oficial do Instagram.

“Somos muito privilegiados de ter você nas nossas vidas!!! Estaremos sempre de mãos dadas!!! Eu amo você!!! PARABÉNS!! Vamos comemorar sempre a sua vida!!!!”, completou Fernando Poli. Nos comentários, os seguidores e fãs do casal fizeram questão de encher de parabéns o ator. Além das diversas palminhas, carinhas de apaixonado e corações enviados na publicação de Fernando.

Veja a publicação de Fernando Poli com linda declaração para Tiago Abravanel:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fernando Poli 🧸 (@ferpoli)

Com cerimônia luxuosa, Tiago Abravanel e Fernando Poli se casam em São Paulo

Depois de se casarem no civil em setembro, Tiago Abravanel e Fernando Poli fizeram uma grande festa em São Paulo para seus amigos e familiares. Na Casa Petra, em Moema, na zona sul da cidade, a cerimônia teve a presença de alguns famosos como o cantor Thiaguinho, Carol Peixinho, Ingrid Guimarães, Jeniffer Nascimento e Dani Calabresa. Além deles, alguns ex-participantes do BBB 22 também marcaram presença no evento, como Bárbara Heck e Jessilane Alves.