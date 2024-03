Thiaguinho celebra aniversário em reencontro com Neymar Jr: "Dia especial"

Comemorando seus 41 anos, Thiaguinho se reencontra com seu amigo de longa data, Neymar Jr, e celebra seu aniversário; confira!

O cantor Thiaguinho está completando 41 anos de vida nesta segunda-feira, 11. E para celebrar essa data tão especial, o pagodeiro contou com a presença de seu amigo de longa data, o jogador de futebol Neymar Jr, para comemorar seu aniversário.

Em seu perfil oficial do Instagram, o namorado de Carol Peixinho compartilhou um clique ao lado do craque e celebrou o reencontro entre os dois. A dupla ainda posou ao lado do ator Rafael Zulu, que também esteve presente na festa intimista de aniversário.

"Dia especial com amigos especiais! Amo vocês, irmãos!", escreveu Thiaguinho da legenda da publicação, onde ainda posou com Neymar ao lado de uma camisa da Seleção Brasileira, emoldurada na parede.

Nos comentários, o atleta se declarou para o aniversariante. "Tava com saudade de vocês", declarou Neymar. Rafael Zulu também fez questão de celebrar a reunião com os amigos: "Amo vocês meus irmãos…. Feliz de dividir o seu dia com você meu irmão".

Confira a publicação:

Thiaguinho reúne a ex e a atual em sua festa de aniversário

Para celebrar seus 41 anos, Thiaguinho reuniu algumas pessoas muito importantes de sua vida para uma festinha intimista. Na ocasião, ele reuniu sua atual namorada, Carol Peixinho, e sua ex-esposa, Fernanda Souza, com quem ele ainda mantém uma grande amizade. Nas redes sociais, ele mostrou fotos com as duas e também com outros convidados da festa. Além disso, ele também mostrou seu bolo personalizado e decorado em tons de verde e branco.

Na legenda, o artista comemorou sua vida. "E hoje é meu dia de comemorar a vida!!! E de comemorar a SORTE que tenho de viver essa vida que vivo!!! Rodeado de amor e carinho por TODOS VOCÊS! Super obrigado por todas as mensagens, por todas as manifestações de carinho nesse dia tão especial…

Me emociono demais com os textos e vídeos de vocês… Mas agradeço mais ainda pelo carinho que vocês tem por mim TODOS OS DIAS da minha vida!! Beijo gigante pra esses amigos que não deixaram passar batido essa data especial e vieram me dar um beijo… Amo vocês! Boraaaaa! 4.1 THurbinado!", afirmou ele.

