Thaila Ayala mostra passo a passo do bolo de 1 ano do filho: ''Gostinho especial''

Com a irmã, Thaila Ayala deixou os fãs babando ao mostrar a receita do bolo do primeiro ano de seu primogênito

Em todo mesversário do filho Francisco, a atriz Thaila Ayala (36) fazia um bolo caseiro para comemorar a data. No primeiro ano do primogênito não poderia ser diferente, mas com um toque especial da tia, Thaisa Ayala, que é confeiteira.

Nesta sexta-feira, 02, a esposa de Renato Góes (35) compartilhou um vídeo mostrando o passo a passo do bolo de chocolate que fizeram para o primeiro ano do pequeno e deixaram a todos com água na boca.

"Mais um bolinho feito pela mamãe, esse tem gostinho especial duplo, 1 aninho do meu filho e minha irmã @thaisayaladoces a RAINHAAAA dos bolos e doces ensinado passo a passo pra vocês arrasarem no bolinho em casa!", falou a atriz.

No vídeo, Thaila Ayala apareceu cozinhando com a irmã e provou que pode ser fácil fazer um bolo delicioso em casa e até decorado com chocolates coloridos. Além de ensinarem a massa do bolo, as irmãs ainda dividiram a receita da calda para molhar e dos recheios escolhidos para dentro e fora do doce.

Nos comentários da publicação, os internautas ficaram chocados ao saberem que Francisco já está completando um aninho. "Passou tão rápido", disseram. Outros aprovaram a receita: "Facinho de fazer e ficou lindo".

Confira a receita do bolo de aniversário de um ano do filho de Thaila Ayala:

Thaila Ayala explica tamanho de seu barrigão no início da gravidez

A atriz Thaila Ayala está grávida de sua segunda filha com Renato Góes, a pequena Tereza, e impressionou ao mostrar como já está o tamanho de sua barriga nessa gestação. Recentemente, a famosa compartilhou um vídeo exibindo o volume e explicou o que está acontecendo.

Exibindo uma série de pratos deliciosos e bem calóricos, a modelo brincou sobre estar com o abdômen bem desenvolvido por estar comendo bastante.

