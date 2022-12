Thaila Ayala faz linda declaração no aniversário do marido, Renato Góes: ''Maior presente''

Ator Renato Góes completa mais um ano de vida e ganha homenagem de Thaila Ayala, que está à espera do segundo bebê do casal

Dia de festa na casa da família Ayala Góes! Isso porque nesta segunda-feira, 19, o ator Renato Góes está completando mais um ciclo de vida!

Nas redes sociais, o intérprete de Tertulinho na novela das seis Mar do Sertão ganhou uma linda homenagem da esposa, Thaila Ayala (36), com quem está desde 2017 e oficializou a união em 2019.

Em seu feed no Instagram, a famosa compartilhou lindos cliques em que o galã aparece com o primogênito do casal, Francisco, de um aninho, e declarou todo seu amor no aniversário de 36 anos do marido. Vale lembrar que Thaila está à espera do segundo bebê com Góes, desta vez, uma menininha que vai se chamar Tereza.

"Como é difícil falar de você a essa altura da vida, porque parece que nada do que eu falar, palavra nenhuma vai suprir, explicar o ser humano lindo que você é! Como eu aprendo com você, com sua generosidade, com seu amor, amor por tudo o que você faz, por todos que você tem", iniciou Thaila.

"Você sabe que todos os dias em minhas orações eu agradeço a Deus pela sua vida e por ter me dado esse maior presente que é você, você é minha família, você é o meu bem mais precioso, sem você não existiria Chico, não existiria Tereza, nem essa Thaila que foi tão transformada desde o dia que te conheceu! Obrigada por tanto tanto tanto todos os dias! Te amo meu Monstroooo e desejo que Deus continue te abençoando grandemente todos os dias, pois eu sei que você é um grande filho amado por ele e por mim e nossa família! Parabéns @renatogoess",

Confira a homenagem de Thaila Ayala para o marido, Renato Góes:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Thaila Ayala (@thailaayala)

Thaila Ayala fala sobre trombofilia na gravidez

A atriz Thaila Ayala participou do podcast PodDelas, comandado pela influenciadora digital Tata Estanieck (29), para falar sobre gestação e maternidade. Thaila é apresentadora do podcast Mil e Uma TrETAS, direcionado a assuntos sobre maternidade, e durante sua participação no PodDelas, abriu o jogo sobre ter perdido dois bebês antes do nascimento do seu filho Francisco.

Segundo a atriz, ao investigar a causa das perdas, ela descobriu que tinha trombofilia, uma predisposição em desenvolver trombose naqueles indivíduos que possuem anomalias nos fatores de coagulação do sangue. "Na gravidez do Chico eu fiz 4 ultra-sons a gravidez inteira. No começo eu falava: "Ah, não vai dar certo, eu vou perder de novo". Tinha perdido dois. Investiguei e agora eu sei que tenho trombofilia", explicou.

"A gente só descobriu por causa da síndrome de hellp que eu tive, que é uma pré-eclâmpsia piorada, super rara e que mata mãe e o bebê. Por isso que meu neném nasceu prematuro de 33 semanas, eu estava tendo mudanças hepáticas no meu exame de sangue, e meu fígado virando um patê e deu a síndrome hellp. Na mesma semana eu tive que tirar o nenê. Por conta da síndrome, fiz os exames genéticos e descobri a trombofilia", contou Ayala.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!