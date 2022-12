Thaila Ayala fala sobre trombofilia na gravidez: "Achava que ia perder o bebê"

Antes da atual gestação, a atriz Thaila Ayala já tinha sofrido um aborto espontâneo

A atriz Thaila Ayala (36) participou nesta quarta-feira, 14, do podcast PodDelas, comandado pela influenciadora digital Tata Stanieck (29), para falar sobre gestação e maternidade.

Thaila é apresentadora do podcast Mil e Uma TrETAS, direcionado a assuntos sobre maternidade, e durante sua participação no Pod Delas, ela abriu o jogo sobre ter perdido dois bebês antes do nascimento do seu filho Francisco (01).

Segundo a atriz, ao investigar a causa das perdas, ela descobriu que tinha trombofilia, uma predisposição em desenvolver trombose naqueles indivíduos que possuem anomalias nos fatores de coagulação do sangue.

"Na gravidez do Chico eu fiz 4 ultra-sons a gravidez inteira. No começo eu falava: "Ah, não vai dar certo, eu vou perder de novo". Tinha perdido dois. Investiguei e agora eu sei que tenho trombofilia", explicou.

"A gente só descobriu por causa da síndrome de hellp que eu tive, que é uma pré-eclâmpsia piorada, super rara e que mata mãe e o bebê. Por isso que meu neném nasceu prematuro de 33 semanas, eu estava tendo mudanças hepáticas no meu exame de sangue, e meu fígado virando um patê e deu a síndrome hellp. Na mesma semana eu tive que tirar o nenê. Por conta da síndrome, fiz os exames genéticos e descobri a trombofilia", contou Ayala.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Thaila Ayala (@thailaayala)

Thaila Ayala mostra passo a passo do bolo de 1 ano do filho: ''Gostinho especial''

Em todo mesversário de Francisco, Thaila Ayala fazia um bolo caseiro para comemorar a data. No primeiro ano do primogênito não poderia ser diferente, mas com um toque especial da tia, Thaisa, que é confeiteira.

Thaila compartilhou um vídeo mostrando o passo a passo do bolo de chocolate que fizeram para o primeiro ano do pequeno e deixaram a todos com água na boca.