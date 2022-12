Thaila Ayala celebra 5 anos com Renato Góes e recorda início da relação: ''Me pediu um filho''

Grávida do segundo bebê, atriz Thaila Ayala relembra local em que ficou com Renato Góes e conta que o ator a pediu um filho antes mesmo do namoro

A atriz Thaila Ayala (36) usou as redes sociais nesta quinta-feira, 08, dia de TBT, para recordar o início de sua história com o também ator Renato Góes (35)!

Em seu perfil no Instagram, a artista compartilhou dois cliques, um atual e outro antigo, em que aparece coladinha com o amado, que interpreta Tertulinho na novela das seis da TV Globo, Mar do Sertão. Ela relembrou que os dois ficaram na casa de eventos Circo Voador, no Rio de Janeiro, em 2017.

A famosa ainda contou que Renato a pediu um filho antes mesmo de pedi-la em namoro. Atualmente, Thaila e Góes são pais de um menininho, Francisco, de um aninho, e estão esperando o segundo bebê, que é uma menina e vai se chamar Tereza.

"Em 2017 ele me colocou nesse mesmo muro no Circo Voador e me pediu um filho, antes mesmo de me pedir em namoro. 5 anos e cá estamos grávidos do segundo filho!", se derreteu Thaila Ayala na legenda da publicação.

Thaila e Renato oficializaram a união em outubro de 2019 em Olinda, no Pernambuco.

Confira a declaração de Thaila Ayala para Renato Góes:

Grávidas, Thaila Ayala e Fiorella Mattheis posam juntos

Thaila Ayala encantou os seguidores na manhã de terça-feira, 06, ao celebrar a amizade e um momento especial de sua vida ao lado da amiga Fiorella Mattheis (34)! À espera de mais um bebê com o ator Renato Góes, a mamãe coruja compartilhou uma série de cliques com a loira, que está grávida do primeiro filho, fruto da relação com Roberto Marinho Neto, que é herdeiro da TV Globo.

Nas imagens, feitas na festa de aniversário de um aninho do primogênito de Thaila e Renato, o pequeno Francisco, de quem Fiorella é madrinha, as amigas de longa data surgiram esbanjando felicidade nas fotos encantadoras, exibindo as barriguinhas de gestante. "Amigas, comadres e agora mamães juntinhas! Te amo @fiorellamattheis", se derreteu Thaila. "Sonho mais que perfeito!!!! Nunca imaginamos que daria tão certo, te amo garota!!!", respondeu Fiorella nos comentários.

