Grávidas, Thaila Ayala e Fiorella Mattheis posam juntas: ''Amigas, comadres e agora mamães''

À espera do segundo bebê com Renato Góes, atriz Thaila Ayala surge ao lado de Fiorella Mattheis e celebra as gestações com a amiga

A atriz Thaila Ayala (36) encantou os seguidores na manhã desta terça-feira, 06, ao celebrar a amizade e um momento especial de sua vida ao lado da amiga Fiorella Mattheis (34)!

À espera de mais um bebê com o ator Renato Góes (35), que interpreta Tertulinho na novela das seis Mar do Sertão, desta vez, uma menininha que vai se chamar Tereza, a mamãe coruja compartilhou uma série de cliques com a loira, que está grávida do primeiro filho, fruto da relação com Roberto Marinho Neto, que é herdeiro da TV Globo.

Nas imagens, feitas na festa de aniversário de um aninho do primogênito de Thaila e Renato, o pequeno Francisco, de quem Fiorella é madrinha, as amigas de longa data surgiram esbanjando felicidade nas fotos encantadoras, exibindo as barriguinhas de gestante.

"Amigas, comadres e agora mamães juntinhas! Te amo @fiorellamattheis", se derreteu Thaila Ayala na publicação.

"Sonho mais que perfeito!!!! Nunca imaginamos que daria tão certo, te amo garota!!!", respondeu Fiorella nos comentários. "Um sonho realizado! Muito amor por vocês!", declarou a amiga Sophie Charlotte. "Que amor", disse Tainá Muller. "Lindaaaaaaas", elogiou Fe Paes Leme. "

Confira as fotos de Thaila Ayala e Fiorella Mattheis juntas:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Thaila Ayala (@thailaayala)

Thaila Ayala abre álbum de fotos do aniversário de Francisco com presença de famosos

Thaila Ayala encheu seu feed de amor ao compartilhar sequência encantadora de fotos de um aninho de seu filho! O pequeno Francisco, do casamento com Renato Góes, completou seu primeiro aniversário no dia 01 de dezembro e ganhou uma comemoração especial em meio à natureza.

No domingo, 04, o casal preparou um festão ao ar livre para celebrar a data especial do primogênito, recebendo amigos famosos e familiares. Segundo a famosa, ela quase chegou a desistir do evento. Artistas como Fiorella Mattheis, Isis Valverde (35) e Débora Nascimento (37), marcaram presença na comemoração na companhia dos filhos.

"Esse álbum podia caber 400 fotos? Muitos momentos inesquecíveis", disse Thaila Ayala ao legendar a publicação.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!