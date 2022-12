Thaila Ayala abre álbum de fotos do primeiro aniversário do filho com presença de famosos

Atriz Thaila Ayala mostra festa de um aninho do filho, Francisco, ao lado do marido, Renato Góes, e de artistas como Fiorella Mattheis e Isis Valverde

A atriz Thaila Ayala (36) encheu seu feed de amor ao compartilhar sequência encantadora de fotos de um aninho de seu filho!

O pequeno Francisco, do casamento comRenato Góes (35), completou seu primeiro aniversário no dia 01 de dezembro e ganhou uma comemoração especial em meio à natureza. No domingo, 04, o casal preparou um festão ao ar livre para celebrar a data especial do primogênito, recebendo amigos famosos e familiares. Segundo a famosa, ela quase chegou a desistir do evento.

Em seu perfil no Instagram, a mamãe coruja, que está à espera de uma menininha, que se chamará Tereza, babou ao postar registros do momento.

Artistas como Fiorella Mattheis (34), que também está grávida e é madrinha de Francisco, Isis Valverde (35) e Débora Nascimento (37), marcaram presença na comemoração na companhia dos filhos.

"Esse álbum podia caber 400 fotos? Muitos momentos inesquecíveis", disse Thaila Ayala ao legendar a publicação.

"Viva Chico", disse Preta Gil. "Coisa linda", elogiou Isis Valverde. "Que lindos", "Benção de amor pro Francisco", "Que sequência maravilhosa de fotos. Viva Chico", "Que lindo! Parabéns pela simplicidade e pelo amor que transborda em cada foto!! Família linda!!", destacaram os fãs.

Confira o álbum de fotos do primeiro aniversário do filho de Thaila Ayala e Renato Góes:

Renato Góes se declara ao celebrar um ano do filho

A última quinta-feira, 01, foi dia de muita festa na casa da família Ayala Góes! Isso porque o herdeiro do ator Renato Góes e Thaila Ayala completou seu primeiro aninho.

Nas redes sociais, o papai babão fez questão de comemorar a data especial do primogênito Francisco. Em seu perfil no Instagram, o intérprete de Tertulinho na novela das seis Mar do Sertão publicou um clique fofíssimo em que o bebê aparece com sua bisavó, Teresinha. Ao legendar a imagem, o artista se derreteu pelo pequeno e recordou o nascimento dele, exaltando a força da mulher, que está esperando a segunda herdeira do casal, Tereza.

"Francisco faz 1 ano. Nesse mesmo dia, 12 meses atrás, estávamos vivendo uma loucura com a chegada apressada de Chico. Graças a Deus e à força da mãe dele, deu tudo certo. Hoje ele comemora seu primeiro ano de vida ao lado e com a benção de sua bisavó Teresinha e de quase toda a sua família. Te amo filho. Te amo Vó. Te amo mamãe @thailaayala", disse Renato Góes.

