Taís Araújo presta bela homenagem no aniversário de Regina Casé: ''Te amo''

Regina Casé completou 68 anos e ganhou uma linda homenagem de Taís Araújo nas redes sociais

CARAS Digital Publicado em 25/02/2022, às 17h46

Regina Casécompletou 68 anos de vida nesta sexta-feira, 25.

Para comemorar a data especial, Taís Araújo(43) compartilhou em seu perfil no Instagram uma foto sorridente ao lado da aniversariante e prestou uma bela homenagem para a amiga.

"Eu conheci muitas Reginas: a primeira foi a que eu via na tv e amava. Sou até hoje fã de carteirinha da Tina Pepper e sei cantar a música inteira! Sou fã do Brasil Legal e de todos os programas que ela fez, morro de saudade do Esquenta! Depois conheci a Regina da qual ouvia as pessoas falarem e conheci também a Regina que era amiga do meu namorado (hoje marido) e que o tinha conhecido menino, aos 15 anos", começou ela.

Taís seguiu a publicação rasgando elogios para a atriz. "Mas posso dizer, com segurança, que a Regina que eu amo hoje é a Regina que eu conheci e se tornou minha amiga! A Regina que eu amo hoje é aquela que construiu junto comigo a amizade que temos, é a Regina que olha no meu olho e me diz verdades, tanto da minha vida quanto da dela. A Regina que eu amo é a amiga que que todo mundo quer estar junto dela, rindo, sendo feliz , cantando e dançando! E quando a vida nos obriga a parar de cantar e dançar, é essa mesma Regina que me pega no colo, me abraça, olha no meu olho pra dizer: 'Estou aqui'", acrescentou.

Para finalizar, a mulher de Lázaro Ramos(43) desejou que Regina aproveite muito seu aniversário. "E é pra todas essas Reginas que eu desejo saúde, sonhos realizados, amigos unidos, felizes, dançando e cantando alto, de peito aberto, porque eu sei que é isso que ela mais gosta. Te amo, Rê! Aproveite seu dia, meu amor!", completou.

Confira a homenagem de Taís para Regina: