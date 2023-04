Sorridente, Junior Lima completa 39 anos e agradece mensagens de carinho: "Feliz da vida"

O músico Junior Lima completou 39 anos nesta terça-feira, 11, e agradeceu as mensagens de carinhos dos amigos, familiares e fãs

O cantor e produtor musical Junior Limacompletou 39 anos de vida nesta terça-feira, 11, e usou as redes sociais para celebrar o novo ciclo.

Em seu perfil oficial no Instagram, o músico compartilhou uma foto em que aparece todo sorridente e agradecer todas as mensagens de carinho que recebeu ao longo do dia.

"Esse sorriso no rosto o dia inteiro com as mensagens de carinho que tô recebendo hoje pelo meu aniversário. OBRIGADO!!! 39 feliz da vida!", disse o marido da designer Monica Benini (37).

Nos comentários, os internautas parabenizaram o famoso. "Feliz novo ciclo, Ju", escreveu uma seguidora. "Parabéns @junior_oficial. Que seja um novo ciclo cheio de músicas suas para nós. Saúde e felicidades sempre", comentou outra. "Parabéns Ju!!! Você merece tudo que há de melhor nessa vida!!! Felicidades e alegrias sempre!", falou uma fã.

Mais cedo, Junior ganhou uma linda homenagem da irmã, Sandy (40). A cantora compartilhou em suas redes sociais uma foto do irmão nos bastidores do seu projeto 'Nós, Voz, Eles' e falou sobre a personalidade de Junior em um texto encantador.

"Hoje é o dia do cara mais gente boa do mundo. Aquele que tem o sorriso mais doce, o abraço mais sincero, o bom humor das pessoas mais gostosas de conviver, um coração mais mole que gelatina e a eterna melhor segunda voz do mundo! (E muito mais que isso.)… E eu choro só de pensar em quanto eu amo e admiro. E amo mais um pouquinho. Ju, que o seu dia seja digno desse sol que é você. E que o mundo te mereça cada vez mais. Seja MUITO feliz!!!", disse ela.

Confira a publicação de Junior Lima sobre seu aniversário:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Junior (@junior_oficial)

