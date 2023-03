Sophia Abrahão presta linda homenagem no aniversário de Sérgio Malheiros: "Você me transformou"

O ator Sérgio Malheiros completou 30 anos nesta sexta-feira, 17, e ganhou uma linda homenagem de Sophia Abrahão nas redes sociais

Sophia Abrahão (31) usou as redes sociais para prestar uma linda homenagem para o marido, o ator Sérgio Malheiros, que completou 30 anos de vida nesta sexta-feira, 17.

Em seu perfil no Instagram, a atriz compartilhou uma sequência de cliques ao lado do amado, e contou que os dois se conheceram quando ela estava passando por um momento bastante conturbado. Os dois, aliás, começaram a namorar em 2014, quando atuaram juntos na novela Alto Astral, da Globo.

"Meu amor, você trintou! E quanta história carrega dentro de si, né? A gente se conheceu em um momento muito conturbado da minha vida. A verdade, é que eu já tinha me conformado que a paz não tinha sido reservada pra mim. Vivia na confusão, na correria, na ansiedade. Acostumada com o caos. Normalizando o desconforto e a angústia. Foi aí que a sorte (chame isso do que quiser) brilhou. Sorte de ter te encontrado tão cedo na vida. você apareceu no meu momento mais difícil, apareceu exatamente no momento que eu mais precisava", começou ela.

"Sempre fui muito sozinha. Desde cedo entendi que enfrentaria minhas batalhas sem poder me apoiar muito em alguém. E ter sido surpreendida com um parceiro que eu posso contar pra tudo foi uma novidade. Alguém que eu pudesse confiar meus segredos mais íntimos, alguém que eu pudesse pedir ajuda em situações que pareciam impossíveis de resolver, alguém que me abraçasse quando o desespero não cabia mais no meu peito. E quantas vezes a gente já se apoiou, né? As pessoas costumam ver nossos ápices, nossas risadas, nossa alegria... mas e quando a única coisa que existe é a dor? E quando a única coisa que temos para compartilhar é o choro? Você me transformou, sou uma pessoa antes e depois de você", acrescentou.

Por fim, Sophia falou sobre como Sérgio mudou sua vida. "Independente do que o futuro nos reserva, lembre-se sempre disso. Você me ajudou a descobrir uma versão de mim que eu jamais imaginaria conhecer. E que felicidade poder comemorar mais um ano ao seu lado. Feliz seu dia! Te amo muito", finalizou.

Nos comentários, o ator agradeceu a homenagem da esposa. "Ahh amor, como é bom ter você do meu lado. Saber que a gente pode dividir tudo um com o outro. Te amo demais", escreveu ele.

Confira a homenagem de Sophia Abrahão no aniversário de Sérgio Malheiros:

Ver essa foto no Instagram

