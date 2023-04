Sonia Abrão faz linda homenagem para Chorão no dia de seu aniversário

Neste domingo, 9, Chorão completaria 53 anos de idade e para celebrar, Sonia Abrão faz texto lindo para primo

Neste domingo, 9, seria o dia em que o cantor de rock Chorão completaria 53 anos de idade. O músico, que morreu em 2013, ganhou uma homenagem de sua prima, a apresentadora Sonia Abrão, que fez um lindo texto para reviver a memória do artista tão querido por todos.

“9 DE ABRIL… CHORÃO completaria, hoje, 53 anos! Mas faz 10 que foi chamado, tão cedo, que nem teve tempo de arrumar as malas! E lá está ele morando na casa de DEUS, onde a cor da parede é azul!”, começou a apresentadora, em uma publicação que fez em seu perfil oficial no Instagram.

“Por coincidência, Domingo de Páscoa, né, Alê? É você renascendo no coração da gente, mais vivo que nunca! Todos os dias! Você veio pra ficar! Eternamente! Deixo aqui essa homenagem linda do Rofer, que o perfil do Chorão postou! Como não chorar? Chorei! Muita gente perguntando quem é o garoto ao lado do Chorão: é ele mesmo ainda menino, daí a beleza da montagem!”, completou a famosa.

Veja a publicação da apresentadora Sonia Abrão homenageando Chorão, seu primo, no dia em que ele faria 53 anos de idade:

Ver essa foto no Instagram



