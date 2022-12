Sabrina Petraglia encanta ao mostrar detalhes da festa de 2 anos da filha, Maya

Atriz Sabrina Petraglia publica fotos da comemoração de dois anos da filha, Maya, com o tema 'A baleia'

A atriz Sabrina Petraglia (39) não deixou a data passar em branco e fez uma festa para celebrar mais um ano de vida de sua filha!

No domingo, 18, a mãe coruja compartilhou registros exibindo os detalhes da comemoração de dois anos de Maya, fruto de seu casamento com o engenheiro Ramón Velázquez, com quem também tem Gael (3) e o caçulinha, Léo, de oito meses.

Nos Stories de seu Instagram, a artista mostrou a decoração da festa em tons pastéis e que teve como tema A baleia, com detalhes do fundo do mar, com direito a muitos balões, docinhos de conchas, estrelas do mar e bolo com sereia. "Dois anos da minha menina Maya. O tema... A baleia", contou Sabrina na web.

Confira os registros da festa de 2 anos da filha de Sabrina Petraglia:

Sabrina Petraglia celebra oito meses do caçula, Léo

A atriz Sabrina Petraglia encheu seu feed de amor ao publicar registros da comemoração de mais um mês de vida do filho mais novo ao lado da família! No domingo, 11, a mamãe coruja compartilhou com os seguidores a festinha temática nos oito meses do caçula, Léo, ao lado do marido, Ramón Velázquez, e dos outros herdeiros, Gael e Maya.

Em sua conta no Instagram, a famosa exibiu detalhes da festa temática do Mickey e da Minnie, com decoração já em clima de Natal nas cores verde e vermelho. Nas imagens, a família aparece esbanjando felicidade com a data especial, e os pequenos chamaram atenção pela fofura. "Ontem, comemoramos os 8 meses do Léo em clima de Natal! O Mickey e a Minnie nos fizeram uma visita e Gael e Maya convidaram os melhores amigos do prédio para curtirem esse momento especial. Festa, crianças, clima de Natal… não tem energia melhor! Foi emocionante!!!", escreveu Sabrina.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!