Sabrina Petraglia celebra oito meses do caçula com festa temática: ''Foi emocionante''

Atriz Sabrina Petraglia mostra comemoração de mais um mêsversário do filho, Léo, ao lado do marido, Ramón Velázquez, e dos herdeiros

A atriz Sabrina Petraglia (39) encheu seu feed de amor ao publicar registros da comemoração de mais um mês de vida do filho mais novo ao lado da família!

No domingo, 11, a mamãe coruja compartilhou com os seguidores a festinha temática nos oito meses do caçula, Léo, ao lado do marido, Ramón Velázquez (38), e dos outros herdeiros, Gael (3) e Maya (1).

Em sua conta no Instagram, a famosa exibiu detalhes da festa temática do Mickey e da Minnie, com decoração já em clima de Natal nas cores verde e vermelho. Nas imagens, a família aparece esbanjando felicidade com a data especial, e os pequenos chamaram atenção pela fofura.

"Ontem, comemoramos os 8 meses do Léo em clima de Natal! O Mickey e a Minnie nos fizeram uma visita e Gael e Maya convidaram os melhores amigos do prédio para curtirem esse momento especial. Festa, crianças, clima de Natal… não tem energia melhor! Foi emocionante!!!", escreveu Sabrina Petraglia na legenda.

Confira a comemoração de oito meses do caçula de Sabrina Petraglia:

Sabrina Petraglia volta ao hospital após cirurgias

A atriz Sabrina Petraglia passou por um susto com a sua saúde pouco depois de receber alta hospitalar após passar por cirurgias em um hospital. Ela foi operada para retirar um tumor nos ovários e a diástase no abdômen, mas precisou ir para um pronto-socorro ao se sentir mal. Nas redes sociais, a estrela contou que foi diagnosticada com anemia e precisou passar por transfusão de sangue.

Em um post no Instagram, Petraglia tranquilizou os fãs e alertou sobre a importância da doação de sangue. "Não sei se viram nos stories, mas logo após minha cirurgia, já em casa, comecei a me sentir muito mal, fui para o pronto-socorro e vimos que estava com anemia. Fizemos alguns exames e vou precisar repor sangue!", disse ela.

