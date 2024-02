Romana Novais é surpreendida por Alok e os filhos em seu aniversário

Nas redes sociais, a médica Romana Novais mostrou que foi surpreendida por Alok e os dois filhos, Ravi e Raika, ao completar 33 anos

Romana Novais usou as redes sociais nesta quinta-feira, 8, para mostrar aos seguidores das redes sociais como comemorou o seu aniversário. Ela completou 33 anos nesta última quarta-feira, 7, e foi surpreendida pelo marido e os filhos em seu trabalho.

Nas fotos e vídeos postados no feed do Instagram, a médica aparece em sua clínica, quando recebeu a visita do marido, o DJ Alok, e os dois filhos do casal, Ravi, de 4 anos, e Raika, de 3, que estavam com alguns balões. Depois, eles aparecem cortando o bolo de aniversário.

Ao dividir os registros, Romana falou sobre o novo ciclo e agradeceu as mensagens de carinho que recebeu. "O 7 de fevereiro desse ano foi especial. Obrigada todos que de alguma forma se fizeram presente com homenagens, surpresas, mensagens… Escolhi passar fazendo o que eu amo e o que me faz sentir viva, na clínica, atendendo os meus pacientes queridos", contou.

"Que Deus me proteja e me permita ser benção e luz na vida dos que cruzarem o meu caminho. E muito obrigada a todos vocês pela troca diária aqui. Sou muito feliz de ter vocês para compartilhar um pouco do que sou e do acredito. Obrigada, obrigada, obrigada", completou ela.

Romana Novais fala sobre dividir carreira e criação dos filhos

A médica Romana Novais, esposa de Alok, realizou um sonho com a inauguração de sua própria clínica, após uma longa trajetória. Em entrevista à CARAS Brasil, a profissional contou história, detalhes e bastidores do projeto, além de falar sobre dividir carreira e criação dos filhos: "Prioridades".

"Brinco que a Romana é um ecossistema imenso: a Romana médica, mãe, filha, esposa, uma Romana que ama se cuidar, viajar, uma Romana que faz publicidade. Estou me planejando para tentar dar conta de tudo, mas sempre priorizando a Clínica Romana e os meus filhos, que são minhas prioridades", ressaltou ela. Confira a entrevista completa!