Esposa de Alok, Romana Novais fala sobre dividir carreira e criação dos filhos: 'Prioridades'

Em entrevista à CARAS Brasil, Romana Novais contou realizar sonho com a inauguração de sua própria clínica médica

A médica Romana Novais (32), esposa de Alok (32), realizou sonho com a inauguração de sua própria clínica no dia 16 de outubro, após uma longa trajetória. Em entrevista à CARAS Brasil, a profissional contou história, detalhes e bastidores do projeto, além de falar sobre dividir carreira e criação dos filhos: "Prioridades".

"Brinco que a Romana é um ecossistema imenso: a Romana médica, mãe, filha, esposa, uma Romana que ama se cuidar, viajar, uma Romana que faz publicidade. Estou me planejando para tentar dar conta de tudo, mas sempre priorizando a Clínica Romana e os meus filhos, que são minhas prioridades", compartilhou Romana Novais .

Com quatro dias da semana dedicados para estar na clínica, a médica contou que criou sua maneira de estar presente no espaço enquanto divide o tempo para a família com Alok . "A clínica leva o meu nome, mas também minha essência, tudo em que acredito, o que busco e o que entendo ser o melhor em cuidados gerais com a saúde. [...] Fisicamente, talvez não estarei todos os dias da semana, mas, com certeza, a minha essência fica ali. Um dia da semana, me planejei para estar com a minha família e cuidar das minhas coisas pessoais".

Apesar de equilibrar a carreira com a criação dos dois filhos com Alok , Ravi e Raika, Romana Novais contou que não dá tempo de fazer tudo dentro de sua rotina: "Adoraria que a resposta fosse sim, mas sejamos sinceras, não dá tempo de fazer tudo. Costumo me organizar pensando nas prioridades. No momento, a Clínica Romana e os meus filhos são prioridades. Os meus filhos sempre serão. E, agora, a Clínica Romana chegou para demandar um pouquinho de energia nisso que é um sonho".

"Estou me dividindo para dar conta do meu lado médica e do meu lado mãe! Além disso, também tenho outros compromissos ao longo da semana que a gente também vai dando conta. Mas tudo é planejamento!", acrescentou a esposa de Alok sobre a família.

Entrando em uma nova fase com a inauguração da Clínica Romana, a médica explicou que sonhava com o projeto há anos: "A ideia partiu de mim. Eu sempre quis isso, desde lá atrás quando estava estudando medicina. Sempre pensei e sonhei em ter uma clínica que pudesse acolher o meu paciente de forma integral. A Clínica Romana vem deste lugar, de ter uma experiência única, completa, onde o meu paciente tem um acolhimento 360".

Desde a construção até a decoração da clínica, Romana Novais passou por um longo processo até chegar no sonhado resultado. "Toda obra demanda muita energia e comigo não foi diferente! Ainda mais que me mantive 100% imersa neste projeto, demandou muito da minha energia. Faz parte, todo sonho que estamos realizando, precisamos nos dedicar mais. O resultado final é o que importa! A trajetória não foi fácil, mas foi leve. Diria que tivemos picos de ansiedades, picos de questionamentos de 'será que vai dar tempo?', mas deu certo e o resultado final ficou lindo".

"Ficou mais do que eu esperava. Foi um projeto construído a quatro mãos, com arquiteto e paisagista. Fiz questão de estar presente em todos os detalhes, desde o início do projeto na construção planta baixa até o resultado final, estive envolvida em cada detalhe", contou a médica, que ainda fez questão de agradecer sua equipe que participou do projeto.

Focada na área médica de tricologia, a Clínica Romana deve contar com as melhores tecnologias do mercado disponíveis para cuidar de doenças do couro cabeludo e da hastes, como explicou a médica. "É uma especialidade que, na maioria das vezes, você está lidando com pessoas que estão muito sensibilizadas em relação a doenças de couro cabeludo, porque são doenças que tem uma repercussão emocional muito intensa".

"Muita gente tem uma ligação forte com o cabelo, porque o cabelo traz uma personalidade, é identidade, ele conta uma história. Então, é uma especialidade que você está intimamente ligada com os pacientes, porque você precisa estar", completou a esposa de Alok .

Romana Novais, que irá atuar como médica tricologista à frente do núcleo capilar e na gestão da clínica, explicou de onde veio a paixão pela área: "Quando terminei medicina, eu comecei a cursar dermatologia e logo na sequência eu conheci o mundo da tricologia e me apaixonei. Foi onde eu me identifiquei muito com este universo capilar, que é o que eu amo e me sinto realizada, seja estudando ou trabalhando".

Com o cuidado direto com as pessoas como parte preferida de seu trabalho, Romana Novais refletiu sobre a importância de trazer um novo olhar para a saúde: "Hoje em dia, as pessoas vão a uma clínica como se fosse uma exigência. Queria que isso fosse algo natural. Gostaria muito que a busca pela saúde fosse um lifestyle. É isso que quero proporcionar com a Clínica Romana, quero fazer os meus pacientes enxergarem que se cuidar é muito bom! Porque se você não gastar dinheiro agora com a saúde, vai ter que gastar lá na frente com a doença. Eu sempre brinco com essa frase, porque o que eu entendo de melhor em relação a saúde, é que as pessoas precisam ter este novo olhar".