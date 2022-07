Romana Novais impressiona a web ao aparecer fazendo Muay Thai em vídeo

Alerta de musa fitness! Romana Novais posta vídeo em treinos de Muay Thai

Parece que Romana Novais (31) acabou de entrar para a listinha das famosas que também são musas fitness!

Nesta quarta-feira, 06, a influenciadora digital compartilhou um vídeo impressionante no qual apareceu fazendo Muay Thai.

No registro, que é um compilado de várias aulas, ela apareceu dando socos, chutes e até lutando com seu treinador.

“O Muay Thai me ajuda a ter mais consciência corporal, trabalha musculatura de abdome, postura, resistência cardiorrespiratória, flexibilidade, ameniza ansiedade… Sem falar que durante as aulas eu descarrego a sobrecarga de estresse… A hora passa que nem vejo”, contou no começo da legenda.

“É muito bom quando a gente descobre algo que além de nos dar prazer é aliado a nossa saúde! O que você faz para manter a sua saúde em dia? Qual seu esporte favorito?”, questionou a esposa de Alok (30) ao final.

Confira o vídeo de Romana Novais fazendo Muay Thai: