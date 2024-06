Rodrigo Santoro se declara para a esposa no Dia dos Namorados: ‘Expandindo’

À espera de seu segundo filho, Rodrigo Santoro encanta seguidores com declaração apaixonada para a esposa no Dia dos Namorados

Nesta quarta-feira, 12, Rodrigo Santoro emocionou os seguidores ao fazer uma declaração apaixonada para a esposa, Mel Fronckowiak, em comemoração ao Dia dos Namorados. Em suas redes sociais, o ator, que costuma ser discreto sobre sua vida pessoal, fez uma rara exceção para homenagear sua eterna namorada, que está à espera de seu segundo filho.

Em seu perfil no Instagram, Rodrigo compartilhou uma foto ao lado da esposa. Vestido de gala, ele aparece orgulhoso e sorridente, enquanto posa segurando o barrigão de Mel, que está deslumbrante em um vestido de cetim azul-marinho. Na legenda, o ator se declarou de maneira discreta, mas apaixonada pela atriz e apresentadora.

“Minha namorada amada, um brinde ao nosso amor que continua se expandindo. Obrigado pelas mãos dadas nessa vida, Mel Fronckowiak”, o ator celebrou a expansão de sua família com a chegada de seu segundo herdeiro e desejou aos seguidores: “Feliz dia dos namorados”, ainda na legenda da publicação na data especial.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rodrigo Santoro (@rodrigosantoro)

Nos comentários, os seguidores se derreteram pelo casal: “Casal belíssimo, Deus abençoe muito sempre!”, disse uma admiradora. “Sortudo demais da conta Privilégio enorme deve ser dividir a vida com essa mulher mais que incrível”, escreveu outro. “São três lindezas, quatro com a Nina”, uma fã lembrou da primogênita do casal.

Vale lembrar que Mel e Rodrigo já são pais de uma menina, a pequena Nina, que tem seis anos e vive longe dos holofotes. Isso porque os atores preservam a identidade da menina e não exibem seu rosto nas redes sociais. Agora, eles esperam o segundo bebê, que não teve o sexo ou nomês revelados, mas que deve nascer neste semestre.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rodrigo Santoro (@rodrigosantoro)

Esposa de Rodrigo Santoro exibe o barrigão:

Nesta terça-feira, 11, Mel Fronckowiak impressionou seus seguidores ao exibir a barriga de sete meses da segunda gravidez, fruto do casamento com o ator Rodrigo Santoro. Em suas redes sociais, a atriz e apresentadora mostrou que o bebê já está bem crescido e relatou alguns dos sintomas da gestação com muito bom humor.

Através dos stories do Instagram, Mel apareceu pronta para treinar e deixou a barriguinha à mostra ao se exibir com um top e uma legging branca no espelho do banheiro: “Eu toda animada com meus looks novos e lindos”, disse a artista. No registro, o bebê aparece de forma discreta ‘no forninho’, já que a artista posou de frente. Na sequência, Mel detalhou os sintomas da gestação.