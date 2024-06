Mel Fronckowiak impressiona ao exibir barrigão da gravidez com Rodrigo Santoro

Já tá assim? Mel Fronckowiak impressiona ao mostrar como está sua barriga na segunda gestação com o marido, Rodrigo Santoro

Nesta terça-feira, 11, Mel Fronckowiak impressionou seus seguidores ao exibir a barriga de sete meses da segunda gravidez, fruto do casamento com o ator Rodrigo Santoro. Em suas redes sociais, a atriz e apresentadora mostrou que o bebê já está bem crescido e relatou alguns dos sintomas da gestação com muito bom humor.

Através dos stories do Instagram, Mel apareceu pronta para treinar e deixou a barriguinha à mostra ao se exibir com um top e uma legging branca no espelho do banheiro: “Eu toda animada com meus looks novos e lindos”, disse a artista. No registro, o bebê aparece de forma discreta ‘no forninho’, já que a artista posou de frente.

Na sequência, Fronckowiak compartilhou outro registro em que é possível vislumbrar o verdadeiro tamanho do barrigão. Sentada, Mel aparece posando de ladinho e mostrando que a gestação está bem avançada. Na legenda, ela ainda brincou com alguns dos sintomas enquanto aguarda a chegada do segundo herdeiro com o ator famoso.

“Três coisas que não param de crescer: a barriga, o cansaço e a azia (não necessariamente nessa ordem”, disse a artista. Vale lembrar que Mel e Rodrigo já são pais de uma menina, a pequena Nina, que tem seis anos e vive longe dos holofotes. Isso porque os atores preservam a identidade da menina e não exibem seu rosto nas redes sociais.

Agora, eles também devem seguir da mesma maneira com o bebê, que não teve o sexo ou o nome revelados até o momento. É válido mencionar também que o casal anunciou a gestação em março deste ano em suas redes sociais: "12 anos juntos. Éramos 2 e começo de estrada. Agora somos 4 e recomeço de caminho”, eles revelaram.

“Gerar uma criança é, em partes, uma demanda do amor. Sim, o amor às vezes transborda e com ele pode vir o desejo de ver esse transbordo florescendo. Foi uma decisão pensada e muito desejada. E seguiremos com a nossa forma de lidar com o íntimo, com a nossa privacidade. A maternidade é um desafio, eu não tenho a menor dúvida”, a atriz completou; leia o relato:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Mel Fronckowiak (@melfronck)

Mel Fronckowiak conta como revelou gravidez para a filha:

A apresentadora Mel Fronckowiak e o ator Rodrigo Santoro estão à espera do segundo filho. Os dois já são pais de Nina, de seis anos, e pensaram em uma forma especial de contar para a menina que ela terá um irmão. Nas redes sociais, a atriz contou como foi o momento especial e revelou que a pequena já tinha vontade de aumentar a família.

Ela explicou que já conversava sobre isso com a família e como acredita que o assunto deve ser tratado. "Uma coisa que a gente instituiu aqui desde muito cedo quando a nossa filha pedia por um irmão ou por uma irmã foi tirar a responsabilidade dela e dizer que essa não é uma decisão dela", explicou a artista, que preparou uma surpresa para a herdeira.