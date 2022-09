Rodrigo Mussi comemora 37 anos e fala sobre acidente

Ex-BBB Rodrigo Mussi comemora seu aniversário depois de cinco meses de alta do hospital

CARAS Digital Publicado em 20/09/2022, às 22h06

O ex-BBB Rodrigo Mussi (37) comemorou seu aniversário nesta terça-feira, 20, e aproveitou para relembrar o acidente que quase o matou no começo do ano. Em meio a amigos no almoço, Rodrigo mostrou em seu Instagram a celebração e contou que precisava passar pela experiência de quase morte para dar valor à sua vida.

"Mais do que nunca, aprendi que temos que aproveitar cada momento como se fosse único. Sempre me dediquei muito, batalhei ao máximo para alcançar meus objetivos, mas não imaginava que precisava passar pelo que passei para ser grato à vida. Hoje estamos aqui e amanhã podemos ser lembranças… vamos viver, amar e aproveitar todos os dias como se fossem os últimos. Cada dia desta vida é um presente. Obrigado por dividirem a jornada comigo", escreveu o aniversariante na publicação.

Veja a publicação de Rodrigo Mussi em comemoração do seu aniversário de 37 anos falando sobre seu acidente:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rodrigo Mussi 🥷 (@rodrigo.mussi)

Rodrigo Mussi reflete: 'Tem sido uma batalha enorme, uma luta diária'

Rodrigo Mussi refletiu sobre sua gratidão à vida após sofrer um grave acidente de carro no final de março, levando ele ao coma seguido de uma longa internação. Agora, o ex-BBB se recupera com otimismo, contando que seus amigos foram e são essenciais para sua melhora.

“Tem sido uma batalha enorme, uma luta diária. Mas isso só me mostra uma força que eu nem imaginava que tinha. Sou um cara que tem uma solidão de pai e mãe. Queria muito resolver tudo sozinho, mas não pude. Algumas pessoas estão sendo fundamentais, mas ainda sinto que é uma coisa para se vencer de forma solitária. Acredito que a gente é abençoado para poder abençoar. Fisicamente, estou quase 100%. Minha perna ainda dói um pouquinho, mas acho que é questão de tempo. Emocionalmente, confesso que o início foi muito ruim, mas, agora, tenho retomado minha vida e alguns trabalhos, o que me faz bem, porque ocupa a mente e ajuda a esquecer o acidente”, contou.