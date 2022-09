Rodrigo Mussi reflete: 'Tem sido uma batalha enorme, uma luta diária'

Após grave acidente de carro, o ex-BBB Rodrigo Mussi celebra o recomeço em Campos do Jordão

CARAS Publicado em 05/09/2022, às 14h51

O sorriso largo e a disposição de Rodrigo Mussi (36) refletem sua gratidão à vida. Após sofrer um grave acidente de carro no final de março, que o levou ao coma seguido de um longo período de internação, o ex-BBB se recupera com otimismo. “Tem sido uma batalha enorme, uma luta diária. Mas isso só me mostra uma força que eu nem imaginava que tinha”, diz ele, que esteve no Hotel Ort, em Campos do Jordão, durante a temporada de CARAS Inverno.

Passados quase seis meses desde o ocorrido, Rodrigo conta que o apoio de amigos foi e continua sendo essencial. “Sou um cara que tem uma solidão de pai e mãe. Queria muito resolver tudo sozinho, mas não pude. Algumas pessoas estão sendo fundamentais, mas ainda sinto que é uma coisa para se vencer de forma solitária”, reflete.

Mesmo com algumas restrições, aos poucos, ele retoma suas atividades diárias. “Acredito que a gente é abençoado para poder abençoar. Fisicamente, estou quase 100%. Minha perna ainda dói um pouquinho, mas acho que é questão de tempo. Emocionalmente, confesso que o início foi muito ruim, mas, agora, tenho retomado minha vida e alguns trabalhos, o que me faz bem, porque ocupa a mente e ajuda a esquecer o acidente”, entrega.

Fotos: Paulo Santos; Produção visual: Carlos Henrique Duarte; Beauty: Milmakes; Produção executiva: Marley Galvão e Sônia Esper