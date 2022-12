Renato Góes celebra um aninho do filho com Thaila Ayala: ''Te amo''

Ator Renato Góes se declara ao comemorar o primeiro aninho do filho, Francisco, com Thaila Ayala, que está grávida de uma menininha

A quinta-feira, 01, foi dia de muita festa na casa da família Ayala Góes! Isso porque o herdeiro do ator Renato Góes (35) e Thaila Ayala (36) completou seu primeiro aninho.

Nas redes sociais, o papai babão fez questão de comemorar a data especial do primogênito Francisco. Em seu perfil no Instagram, o intérprete de Tertulinho na novela das seis Mar do Sertão publicou um clique fofíssimo em que o bebê aparece com sua bisavó, Teresinha.

Ao legendar a imagem, o artista se derreteu pelo pequeno e recordou o nascimento dele, exaltando a força da mulher, que está esperando a segunda herdeira do casal, Tereza.

"Francisco faz 1 ano. Nesse mesmo dia, 12 meses atrás, estávamos vivendo uma loucura com a chegada apressada de Chico. Graças a Deus e à força da mãe dele, deu tudo certo. Hoje ele comemora seu primeiro ano de vida ao lado e com a benção de sua bisavó Teresinha e de quase toda a sua família. Te amo filho. Te amo Vó. Te amo mamãe @thailaayala", disse Renato Góes na publicação.

"Um que nos tornamos FAMÍLIA!", celebrou Thaila nos comentários do post. "Um ano de MUITO amor", babou a madrinha de Francisco, Fiorella Mattheis.

Thaila Ayala faz desabafo sobre a segunda gravidez

A atriz Thaila Ayala falou em seu podcast Mil e Uma Tretas sobre o que vem passando por conta de sua segunda gravidez do ator Renato Góes. Ela confessou que foi uma surpresa tensa e que não estava pronta para isso.

“Eu não estava pronta e não quero agora, tá maluco. Vamos jogar lá pra frente que eu não estou pronta para abrir mão de absolutamente tudo. Tudo que eu conquistei, toda a minha vida, meu corpo, minhas escolhas, minhas vontades, como assim?”, começou.

“Renato só me olhou assim, né… que passou por toda a minha depressão, toda a minha dificuldade e falou: ‘você está bem?’, e chamou um médico. A minha gravidez, na verdade, todas as mulheres passam por isso em lugares diferentes, mas é um grande mergulho na nossa infância. É treta, mas é teta, e é maravilhoso. É difícil, mas é o maior amor do mundo, não tem jeito, não tem outra descrição”, completou.

