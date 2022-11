Thaila Ayala desabafa sobre segunda gravidez: ‘Não estava pronta’

Atriz Thaila Ayala decide confessar seus dilemas que tem vivido por conta de sua segunda gravidez

A atriz Thaila Ayala (36) falou em seu podcast Mil e Uma Tretas sobre o que vem passando por conta de sua segunda gravidez do ator Renato Góes. Ela confessou que foi uma surpresa tensa e que não estava pronta para isso.

“Eu não estava pronta e não quero agora, tá maluco. Vamos jogar lá pra frente que eu não estou pronta para abrir mão de absolutamente tudo. Tudo que eu conquistei, toda a minha vida, meu corpo, minhas escolhas, minhas vontades, como assim?”, começou.

“Renato só me olhou assim, né… que passou por toda a minha depressão, toda a minha dificuldade e falou: ‘você está bem?’ chamou um médico. A minha gravidez, na verdade, todas as mulheres passam por isso em lugares diferentes, mas é um grande mergulho na nossa infância. É treta, mas é teta, e é maravilhoso. É difícil, mas é o maior amor do mundo, não tem jeito, não tem outra descrição”, completou.

O papai também se disse surpreso com a chegada de outro bebê. “Agente queria mais um filho, mas pensava em ter um pouquinho mais para a frente. Foi uma surpresa boa”, contou Renato Góes, recentemente.

Thaila Ayala encanta ao mostrar surpresa que ganhou do marido

Recentemente, Thaila Ayala chegou de viagem em sua casa no Rio de Janeiro e se deparou com uma surpresa do maridão, Renato Góes! A famosa se surpreendeu ao voltar de Itaipava, distrito de Petrópolis, no Rio de Janeiro, e encontrar a casa cheia de flores. Em registro publicado em seu perfil no Instagram, a artista surgiu exibindo as flores espalhadas pelo lar e se derreteu pelo gesto romântico do amado pernambucano. "Voltar de viagem com a casa assim. Pra sempre sua flor de tangerina @renatogoess", disse Thaila ao legendar o vídeo ao som de Flor de Tangerina, do cantor Alceu Valença (76).