Grávida, Thaila Ayala encanta ao mostrar surpresa do marido, Renato Góes: ''Nordestino sabe amar''

Após voltar de viagem, atriz Thaila Ayala é surpreendida pelo marido, Renato Góes, que deixou a casa da família cheia de flores

A atriz Thaila Ayala (36) chegou de viagem em sua casa no Rio de Janeiro e se deparou com uma surpresa do maridão, Renato Góes (35)!

Grávida do segundo bebê com o intérprete de Tertulinho na novela das seis Mar do Sertão, que é uma menininha e vai se chamar Tereza, a famosa se surpreendeu ao voltar de Itaipava, distrito de Petrópolis, no Rio de Janeiro, e encontrar a casa cheia de flores.

Em registro publicado em seu perfil no Instagram, a artista surgiu exibindo as flores espalhadas pelo lar e se derreteu pelo gesto romântico do amado pernambucano."Voltar de viagem com a casa assim. Pra sempre sua flor de tangerina @renatogoess", disse Thaila Ayala ao legendar o vídeo ao som de Flor de Tangerina, do cantor Alceu Valença (76).

"Tu merecia o campo inteiro de flores. Te amo", declarou ainda Renato nos comentários do post. "Casal lindo... uma casa com um estilo nordestino", "Como diria minha mãe: amor pra 200 anos!", "Nordestino sabe amar", "Que coisa mais linda", "Seus lindos", elogiaram ainda os fãs.

Confira a surpresa que Thaila Ayala ganhou do marido, Renato Góes:

Grávida, Thaila Ayala curte festival de música

Gravidíssima de Tereza, a atriz Thaila Ayala ostentou animação ao curtir um festival no domingo, 13. A famosa estava maravilhosa e arrancou elogios de seus seguidores ao aparecer com a barrigona para fora. A apresentadora do podcast "Mil e uma tretas” curtiu os shows de Gilberto Gil, Roberta de Sá, que também está grávida, Chico César e Geraldo Azevedo.

“Segundo Festival de Tereza”, escreveu a atriz na legenda da publicação que fez em seu perfil oficial no Instagram. Thaila apostou em um look super confortável, usando um cropped branco, uma calça larga colorida e galochas pretas.

