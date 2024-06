Em clima de comemoração em família, Renata Vasconcellos celebra 52 anos ao lado de sua irmã gêmea, Lanza Mazza; confira!

A jornalista Renata Vasconcellos está comemorando uma data muito especial. Nesta segunda-feira, 10, a apresentadora do Jornal Nacional completa 52 anos e aproveitou para celebrar a data ao lado de sua irmã gêmea, a estilista Lanza Mazza.

Em seu perfil oficial do Instagram, Renata publicou uma foto ao lado de sua irmã, enquanto aproveitavam o dia juntas. Nos cliques, ambas apareceram com roupas azul-marinho e belíssimas bolsas para passearem em família.

Na legenda, a jornalista deixou uma breve mensagem de carinho. "Para sempre", escreveu Renata. Nos comentários, seus seguidores lhe desejaram feliz aniversário com animação. "Felicidades em dose dupla pras duas", disse um. "Viva Renata e Viva Lanza, suas lindas", celebrou outro.

No entanto, outros internautas brincaram com a grande similaridade entre as duas, dificultando em identificar quem era quem. "A pergunta que não quer calar: quem sabe qual das duas é Renata?", brincou um fã. "Realmente não sei quem é a Renata", disparou outro.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Renata Vasconcellos (@renatavasconcellosoficial)

Quem é Lanza Mazza? Saiba tudo sobre a irmã gêmea de Renata Vasconcellos

Lanza Mazza é estilista e também coordenadora de estilo em uma marca do Rio de Janeiro. E é formada pela Escola Superior de Desenho Industrial da UERJ (Universidade Estadual do Rio de Janeiro). Ela tem 51 anos de idade e é mãe de Manu e Mari Mazza. Ela é discreta com sua vida pessoal e quase não aparece publicamente. Suas raras aparições são sempre ao lado da irmã gêmea, Renata Vasconcellos.

Lanza e Renata são gêmeas univitelinas, ou seja, gêmeas idênticas. “Essa confusão é inevitável [sobre saber quem é quem]. Estamos acostumadas. Fomos modelos na adolescência e a indústria fashion usava muito a nossa semelhança para nos promover. Mas éramos realmente iguais na infância. Era uma loucura”, contou Lanza ao jornal O Globo.