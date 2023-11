Renata Dominguez presta bela homenagem no aniversário da enteada

A atriz Renata Dominguez encantou os seguidores ao celebrar o aniversário de 10 anos da enteada, Victória

Renata Dominguez usou as redes sociais para prestar uma homenagem especial para sua enteada, Victória. A menina, filha de Leandro Gléria, completou 10 anos de vida neste domingo, 19.

Para celebrar a data especial, a atriz recordou no feed do Instagram várias fotos ao lado da aniversariante, com quem convive desde que ela tinha cinco anos. Renata também postou uma foto em que mostra a filha, Giulia, de 10 meses, celebrando o aniversário da irmã, e escreveu uma bela mensagem.

"Hoje foi dia de comemorar uma década de vida dessa pequena que eu acompanho há 5 anos, que me desafia e me ensina a viver a cada dia. Parabéns, Vicky!!!! Muita luz no seu caminho e que Deus esteja sempre no seu coraçãozinho!! Que venha um ano muito feliz na sua vida!! Estarei aqui sempre torcendo pela sua felicidade e vibrando com as suas conquistas!! Feliz aniversário", desejou a artista na legenda da publicação.

Leandro, pai de Victória, também homenageou a primogênita nas redes sociais. "10 aninhos da minha mini Vic… cada dia se torna uma mocinha mais encantadora e linda. Te amo, Vicky! Muitos e felizes aninhos de vida!", escreveu ele.

Confira as homenagens:

