Filha de Renata Dominguez rouba a cena ao curtir o dia na piscina

A atriz Renata Dominguez encantou os seguidores ao mostrar a filha, Giulia, se divertindo ao lado da família

A atriz Renata Dominguez explodiu o fofuromêtro das redes sociais ao abrir o álbum de fotos do seu feriado prolongado. Nesta segunda-feira, 6, ela mostrou que aproveitou os últimos dias ao lado dos seus familiares.

Nas fotos postadas no feed do Instagram, a artista aparece curtindo o dia ensolarado em uma piscina, e sua filha, Giulia, de 10 meses, fruto de seu relacionamento com Leandro Gléria, roubou a cena ao surgir usando óculos escuros e um chapéu. Além disso, ela também surgiu sorridente ao lado dos pais, da irmã e da avó.

"Recap de um feriadão em família… muito amor envolvido", escreveu Renata na legenda da publicação. Os internautas encheram a postagem de elogios. "Família linda", disse uma seguidora. "Parece uma boneca", escreveu outra. "Perfeitos", falou uma fã.

Vale dizer que no dia 28 de outubro, Giulia completou 10 meses de vida, e Renata Dominguez explodiu o fofurômetro das redes sociais ao compartilhar um novo ensaio fotográfico em família. Na ocasião, a menina apareceu usando uma fantasia de bruxinha, com um vestido preto e roxo, um chapéu e botas preta, e a mamãe celebrou a vida da herdeira. "#Mês10. Esse foi nosso Halloween… Não existe no mundo uma bruxinha mais linda, mais perfeita!!! Parabéns, amor da minha vida!! Obrigada pelos 10 meses que eu mais amei na vida!!", se derreteu a mamãe coruja na legenda da publicação.

Viagem romântica com o marido

Recentemente, Renata Dominguez usou as redes sociais para compartilhar uma sequência de cliques românticos ao lado do marido, Leandro Gléria, com quem se casou em março de 2021 em uma cerimônia intimista em São Paulo.

Nas fotos postadas no feed do Instagram, os dois, que participaram do reality Power Couple Brasil, da Record TV, em 2021, aparecem sorridentes e também dando beijos e abraços enquanto curtem o dia na praia e também na piscina durante uma viagem. "Te amo, Leandro. Feliz dia nosso!!", disse a atriz na legenda. Veja a publicação!