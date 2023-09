Renata Dominguez abre álbum de fotos de viagem romântica com o marido

A atriz Renata Dominguez postou fotos românticas com o marido, Leandro Gléria, e se declarou

Renata Dominguez usou as redes sociais nesta terça-feira, 19, para compartilhar uma sequência de cliques românticos ao lado do marido, Leandro Gléria, com quem se casou em março de 2021 em uma cerimônia intimista em São Paulo.

Nas fotos postadas no feed do Instagram, os dois, que participaram do reality Power Couple Brasil, da Record TV, em 2021, aparecem sorridentes e também dando beijos e abraços enquanto curtem o dia na praia e também na piscina durante uma viagem.

Ao dividir os registros com os seguidores, Renata se declarou para o marido, pai de sua única filha, Giulia, de oito meses. "Te amo, Leandro. Feliz dia nosso!!", disse a atriz na legenda da publicação, recebendo o carinho dos fãs. "Lindos! Deus abençoe", disse uma internauta. "Que Deus abençoe grandemente esse lindo casal", desejou outra. "Felicidades sempre", comentou uma terceira.

Recentemente, Renata viajou para a Argentina para curtir as férias com a família. Ela abriu o álbum de fotos do primeiro dia no país, e mostrou que estava bastante frio, já que surgiu um macacão, um casaco vermelho, além de luvas e um cachecol.

Confira as fotos:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Renata Domínguez (@re_dominguez)

Renata Dominguez presta comovente homenagem no aniversário da avó

A atriz Renata Dominguez encantou os seguidores das redes sociais ao mostrar os detalhes da festa de aniversário de sua avô, dona Dalva, que completou 100 anos de vida. Ela mostrou a família reunida para celebrar a data especial e se declarou para a aniversariante.

"100 anos da minha vovó Dalva!!!!! E ela brilhou!!!!! Não é pra qualquer um chegar a essa idade com essa saúde, disposição, lucidez e muito amor à vida!! Ela é uma mulher de Deus, uma grande mulher… E eu tenho muito orgulho de fazer parte desse século de vida!!", escreveu ela em um trecho da homenagem. Confira a declaração completa!