Relembrando shows, Di Ferrero celebra Dia do Fã com homenagem carinhosa e emociona web

Di Ferrero encanta internautas ao compartilhar registros com o público durante show para celebrar o Dia do Fã

CARAS Digital Publicado em 17/03/2022, às 17h29

Nesta quinta-feira, 17, Di Ferrero (36) emocionou os internautas com uma homenagem especial do Dia do Fã nas redes sociais.

O cantor resgatou alguns registros acompanhado de seus fãs, tanto nos bastidores quanto nos palcos, e agradeceu pelo apoio durante sua carreira.

“Fiquei sabendo que hoje é Dia do Fã, então eu quero mandar todo meu amor pra vocês que colam comigo pra tudo. Valeu, família!”, escreveu ele na legenda do post.

Pelos comentários, os seguidores ficaram emocionados. “Meu ídolo”, disse um. “Te acompanho desde o início”, confessou outro. “Te amo pra sempre”, declarou mais um.

Recentemente, o marido de Isabeli Fontana (38) precisou remanejar uma apresentação em sua agenda por conta de casos de covid-19 dentro de sua equipe.