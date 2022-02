Isabeli Fontana relembra cliques românticos com Di Ferrero: ''Estamos conectados''

Com registros ao lado de Di Ferrero, Isabeli Fontana compartilha declaração cheia de amor para o marido

CARAS Digital Publicado em 15/02/2022, às 17h36

Na última segunda-feira, 14, Isabeli Fontana (38) derreteu o coraçãozinho dos internautas com uma declaração romântica para o marido, Di Ferrero (36).

Compartilhando cliques ao lado do amado, a modelo deixou uma mensagem carinhosa em celebração do Valentine’s Day.

“Você sabe que esse é meu dia favorito do ano, e que é raríssimo estarmos juntos, mas o que nos salva é que podemos comemorar duas vezes”, escreveu ela na legenda da publicação.

“Pena que dessa vez você não está aqui comigo, é maravilhoso saber que mesmo em países diferentes, estamos conectados e juntos de verdade, te amo, feliz valentines”, completou a morena.

Sempre inovando, a top integrou o elenco de modelos da New York Fashion Week no ano passado com uma temática bastante diferente que surpreendeu os internautas.